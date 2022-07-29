【MIRROR演唱會意外】古天樂發文感震驚和難過　呼籲為傷者集氣祈福停止發放不安片段

MIRROR演唱會發生嚴重意外，一塊大型電視顯示板從高處墮下，壓傷兩名舞蹈員，其中一人情況嚴重，正接受深切治療。香港演藝人協會會長古天樂凌晨在社交平台發文，對事件感震驚和難過，並呼籲大家為傷者集氣祈福，並停止發放或轉發令大家不安的片段。

古天樂發文：

今晚香港演藝界發生了嚴重的舞台意外，令人震驚和難過。 我請大家一齊為傷者祈福，並停止發放/轉發令大家不安的片段。 沒有人希望意外發生，即使一次也嫌多。當下最重要是專注去處理和協調事件，再全面關注及檢視今後所有台前幕後人員演出的安全問題，以免重蹈覆轍。 再次，希望大家以正念為傷者集氣祈福，早日渡過難關。願大家平安。 古天樂

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責任編輯 李志強