【MIRROR演唱會】魯庭暉稱一名舞蹈員清醒留醫深切治療部　承諾會徹底找出原因

▲ (香港電台視像新聞 RTHK截圖)

MIRROR第4場演唱會發生嚴重意外，事發時有一塊電視顯示板從高處墮下即時壓傷兩名舞蹈員，其中一人傷勢嚴重。而主辦方MakerVille取消餘下所有場次演出及網上直播 盡快公布退票安排。詳情即看：【下一頁】

組合MIRROR所屬公司MakerVille行政總裁魯庭暉（魯生）在今日（29日）凌晨赴伊利沙伯醫院了解傷者情況，表示其中一名受傷的舞蹈員叫阿Mo，在深切治療部留醫，清醒可與醫生溝通。另外一名舞蹈員叫阿峰則擦傷及拉傷，建議他留院觀察，如觀察無礙後可出院。

他再重申非常重視事件，亦承諾會徹底找出原因，希望大家給予時間，會為傷者和家屬盡力提供協助，希望傷者早日康復。

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記者：余思嵐