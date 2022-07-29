全新明玥4色水果月餅　創意味道搭配可愛包裝

每年臨近中秋，家家戶戶都會買月餅過節，除了傳統口味，都會想嘗試新口味月餅。「皇玥」旗下全新高級兒童食品品牌「明玥」推出首個水果月餅系列，以4款水果作餡料，包括柑桔奶黃月餅、蔓越莓月餅、鳳梨月餅和紫甘薯月餅，不但創新美味，就連包裝也設計可愛，無論送禮自用都適合。



全新水果口味月餅 帶來味蕾新衝擊



皇玥全新品牌「明玥」是皇玥今年創下的新品牌，旨在將米芝蓮美食延伸至生活每一個細節中，為孩子打造不同種類的美味優質食品。適逢中秋佳節，明玥的米芝蓮星級主廚團隊將經典的奶皇月餅重新演繹，特別嚴選優質水果作月餅餡料，塑造首個全新的清新水果味月餅系列，共4款口味，分別為柑桔奶黃月餅、蔓越莓月餅、鳳梨月餅和紫甘薯月餅。



當中，柑桔奶黃月餅以新鮮鹹蛋黃磨碎烤焗，配上清香怡人的柑桔，兩款食材意外匹配，帶來嶄新的味道；而蔓越莓月餅則果味濃郁，令你一試難忘；鳳梨月餅有點像台式的鳳梨酥，入口鬆軟香甜，更富層次感；還有紫甘薯月餅，以營養豐富的甘薯製作，味道濃郁，香甜美味。頂級的食材配搭嶄新的味道，為追求新穎口味的人士提供多一款月餅選擇。

▲ 四款月餅口味從左至右排列：柑桔奶黃月餅、紫甘薯月餅、鳳梨月餅、蔓越莓月餅。

月餅和禮盒造型可愛 倍添童真



除了創新口味外，主廚團隊在月餅的造型上也別出心裁，每個月餅上都印有對應口味的可愛的圖案，如柑桔、蔓越莓、鳳梨及紫甘薯，令月餅倍添可愛和童真。

▲ 月餅上因應月餅的口味，印有柑桔、蔓越莓、鳳梨及紫甘薯的圖案。

明玥也藉此推出兩款精緻的月餅禮盒，包括「明玥雙色月餅禮盒」，當中包含柑桔奶黃月餅及蔓越莓月餅各 2 件，另有「明玥四色月餅禮盒」，包含柑桔奶黃月餅、蔓越莓月餅、鳳梨月餅和紫甘薯月餅各 3 件。月餅的包裝盒以珍珠色澤配以雕刻通花設計，包括清雅的荷花、可愛的免子、美麗的花卉圖案等中秋代表物，象徵中秋美好的意境，花好月圓，美滿幸福，亦代表「明玥」對大家的中秋祝福。無論是送禮或自用都倍添窩心。



明玥還有曲奇系列、天然軟糖系列、蝴蝶酥系列等，採用天然、有機食材製造，給孩子最滋味的小食。

▲ 左：明玥四色月餅禮盒，右：明玥雙色月餅禮盒。

把握早鳥優惠 兼享買四送一



明玥月餅系列現正於各明玥門市及皇玥網上商店公開發售，可享買四送一優惠，數量有限，售完即止。

▲ 明玥的門市更以繽紛的色調和可愛的小馬布置。

明玥門店地址：

香港金鐘金鐘道 93號Lab Concept金鐘廊1樓B07號舖

九龍旺角亞皆老街8號朗豪坊地庫2層22-23號舖

九龍尖沙咀梳士巴利道8號 K11 MUSEA B2層B201-36號舖



皇玥網上商店： https://shop.ipastry.com.hk/collections/theartisan-mooncakes



（特約）