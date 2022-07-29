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【封區檢測】天水圍天麗苑圍封強檢　柴灣富景花園第6座發現11宗陽性個案【不斷更新】

社會 17:34 2022/07/29

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熱門 MIRROR演唱會 DSE 超市大搜查 白色強人II 消委會 香港小姐2022 1萬消費券 靚太安樂窩 升中面試 小一派位

（陳靜儀攝）

本港第五波疫情持續，政府將多幢大廈列為「受限區域」，在內的人士須留在其處所並接受強制檢測。

【17:30】天水圍天麗苑圍封強檢

天水圍天麗苑今午5時30分起限制在天水圍指明「受限區域」，政府目標是在明日（30日）上午約9時完成此行動，視乎檢測結果，行動或會延長。

【07:34】柴灣富景花園第6座

柴灣富景花園第6座約689名身處「受限區域」內的人士接受檢測，當中發現11宗陽性檢測個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。
 
政府為受檢人士提供食物包，以方便他們的膳食安排，並提供由中央人民政府捐贈或支援特區政府採購的抗疫中成藥，以及快速測試包，協助他們抗疫。
 
此外，政府亦在「受限區域」內派員到訪290戶，當中45戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

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責任編輯：TOPick港聞組

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