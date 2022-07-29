【MIRROR演唱會】古天樂籲停止轉發意外片段　舞台從業員工會促調查事發原因

▲ 古天樂籲停止轉發MIRROR演唱會意外片段，舞台從業員工會促調查事發原因。

人氣男團MIRROR的首個紅館演唱會，由本月25號的第一場演出起，每晚均有舞台失誤事件，直到昨晚（28日）舉行的第四場演出，發生大型嚴重事故，舞台上方的巨型屏幕突然掉下，有至少兩名舞蹈員被緊急送院，其中一名更需要送往ICU留醫。

意外成為全城關注的話題，政府更於凌晨時份叫停，腰斬餘下8場的MIRROR演唱會。香港演藝人協會會長古天樂深夜發文，呼籲大家停止轉發相關影片；香港舞台藝術從業員工會亦就事故發聲明，促請相關部門調查及跟進是次意外發生的因由。

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由隊長楊樂文（Lokman）率領，成員江𤒹生（AK）、陳卓賢（Ian）、盧瀚霆（Anson Lo）、呂爵安（Edan）、陳瑞輝（Frankie）、王智德（Alton）、邱士縉（Stanley）、邱傲然（Tiger）、柳應廷（Jer）、李駿傑（Jeremy）以及姜濤組成的人氣男團MIRROR首個紅館演唱會《MIRROR WE ARE Live Concert 2022》昨晚發生嚴重意外，兩名受傷送院的舞蹈員其中一名為女團COLLAR成員SoChing（蘇芷晴）男友李啟言（阿Mo）。

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▲ （經濟日報圖片）

昨晚約10時半，MIRROR成員Anson Lo及Edan正在演唱歌曲《Elevator》，舞台上方的巨型屏幕突然掉下，壓傷數名舞蹈員，經理人花姐（黃慧君）現身叫停演唱會，籲觀眾有秩序地離場，稍後宣布門票相關安排。最次嚴重事故令業界陷入負面情緒，各方藝人及代表發聲為傷者集氣，政府更馬上叫停餘下八場的演出。

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業界發聲

現任香港演藝人協會會長及香港電影工作者總會會長古天樂，在凌晨時份於社交網站發文：

今晚香港演藝界發生了嚴重的舞台意外，令人震驚和難過。我請大家一齊為傷者祈福，並停止發放/轉發令大家不安的片段。 沒有人希望意外發生，即使一次也嫌多。當下最重要是專注去處理和協調事件，再全面關注及檢視今後所有台前幕後人員演出的安全問題，以免重蹈覆轍。 再次，希望大家以正念為傷者集氣祈福，早日渡過難關。願大家平安。

而香港舞台藝術從業員工會（Hong Kong Theatre Arts Practitioners Union）亦就是次工業意外事故聲明：

香港舞台藝術從業員工會對受傷舞者致以最深切的慰問，本會願意提供一切所需協助。 1. 本會促請相關機構對事件負上全部責任。 2. 根據《職業安全及健康條例》（香港法例第509章），是次事件屬於嚴重工業意外。警方、勞工處及有關當局必須派出調查人員調查是次事件。 3. 本會促請主辦機構大國文化製作有限公司和MakerVille公開交代，受傷員工是否得到應得的保障及其細節。 4. 本會促請是次活動的所有工程持份者及公司，公開交代事故肇事原因、演唱會舞台裝置及特別效果，是否符合康文署、有關舞台安全的各項相關規定及安全指引。 本會希望每個界別都應該合力避免同類型的意外再次發生，我們希望每一名舞台從業員都可以在最專業和穩妥的保障下交出最佳的成品。因此本會於此發出聲明，嚴正促請有關當局徹查是次工業意外肇事原因。願各位平安，照顧好自己情緒，也關注有需要幫助的朋友。