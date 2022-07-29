【MIRROR演唱會】魯庭暉醫院外鞠躬致歉　交代傷者情況表示定徹查事故

▲ MakerVille行政總裁魯庭暉先生發表講話。

MIRROR第4場演唱會在昨晚（7月28日）發生意外，事發時一塊電視顯示板從高處墮下即時壓傷兩名舞蹈員，其中一人傷勢嚴重。演唱會即時腰斬演出，主辦方MakerVille後來亦宣布取消MIRROR演唱會餘下所有場次演出及網上直播。

MIRROR所屬公司兼是次演唱會主辦方的MakerVille的行政總裁魯庭暉即赴伊利沙伯醫院了解情況，並在今日（7月29日）約凌晨4時在醫院門外會見傳媒交代情況。

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他鞠躬致歉並稱：「對於昨晚（7月28日）演唱會發生意外事故，我們謹此再次致歉。」然後他指：「我們與兩位傷者的家屬溝通後，並得到他們同意，可以向大家匯報以下最新情況：

舞蹈員張梓峯受了輕傷，有少許皮外傷及肌肉拉傷，醫生建議留院觀察，如無大礙可以出院。 舞蹈員李啟言現正在深切治療部，清醒，可以跟醫生溝通，現正進行一系列檢查。 我們非常重視今次嘅事件，已，並正全面徹查事故的原因。徹查完成後，我們會適時公布有關調查。

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魯庭暉續稱：

呢一刻，明白大家會有不少問題想提問，但請大家給予我們時間全面徹查事故原因。感謝大家的體諒。 現時對我們最重要、最關心的是兩位傷者的情況。我們會繼續和他們的家人保持聯絡並提供適切支援，希望他們可以早日康復。