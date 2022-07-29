【求職陷阱】墮「刷單員」騙局　49歲女失227萬元

▲ （交由油尖警區刑事調查隊第一隊跟進。）

警方周四（28日）表示，一名女子懷疑墮刷單員騙局，損失共227萬元。

警方指，接獲一名49歲姓余本地女子報案，指早前回應陌生人在社交平台上的招聘廣告，透過充當網上買家於購物平台以點擊購物推高商家名氣賺取佣金，惟受害人其後與騙徒失去聯絡，懷疑受騙，遂報案。



騙徒初時曾向受害人發放佣金以獲取信任，受害人遂按指示分別28次將共約227萬元存入至對方指定的八個帳戶以作平台購物之用。經初步調查，案件列「以欺騙手段取得財產」，交由油尖警區刑事調查隊第一隊跟進，暫未有人被捕。



警方指出，騙徒的招聘廣告一般聲稱「搵快錢」、「高人工」、「即日出糧」或「在家工作」；對應徵者年齡及學歷要求低或無需工作經驗及履歷；不會提及實際職位或工作內容，並只提供即時通訊軟件或手機號碼聯絡方法。有騙徒更會於受害人初次存款後以發放佣金來獲取受害人信任。警方呼籲市民，如有懷疑，應致電「防騙易一八二二二」。

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責任編輯：余思嵐