【有雨降溫】7月錄得22個熱夜　天文台：料本港下午局部地區有雷暴

▲ 本港地區今日天氣預測 大致天晴及酷熱，但下午局部地區有驟雨。(馮漢柱攝)

天文台今日（29日）表示，本港截至本周三，7月已經有22個熱夜，為1884年有記錄以來最多的一個月，熱夜亦已經持續了19日，是歷來最長的一次。高空反氣旋影響，華南直至南海北部少雲，市區最高氣溫約34度，新界再高一至兩度，局部地區有驟雨。展望酷熱天氣持續至下周一。

天文台在今日下午1時18分發出雷暴警告，有效時間至今日下午2時30分，預料香港有局部地區雷暴。

▲ 7月29日09:40 的最高氣溫。(天文台截圖)

天文台預測今日本港地區大致天晴及酷熱，吹輕微至和緩西南風。高空反氣旋會在本周餘下時間至下周初為華南帶來持續酷熱的天氣。隨著高空反氣旋減弱，並受高空擾動影響，下周中後期中國東南部有驟雨及雷暴。此外，熱帶氣旋桑達會在未來兩三日大致移向東海並逐漸增強。

▲ 熱帶氣旋桑達會在未來兩三日大致移向東海並逐漸增強。(天文台截圖)

根據9天天氣，明天至下周一天氣大致天晴及酷熱，但下午局部地區有驟雨。下周三大致多雲及有驟雨，局部地區有雷暴，氣溫稍降至31度。

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責任編輯：余思嵐