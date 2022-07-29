【尋找失物】搭的士遺失$2萬BB矯正頭盔　港媽盼尋回：擔心影響女兒療程

▲ 港媽搭的士遺失$2萬BB矯正頭盔，盼大眾幫忙留意找回。

遺失重要物品令人感徬徨，有港媽日前帶同BB女乘的士前往觀塘，途中遺留一個環保袋，袋中有度身訂造的嬰兒矯正頭盔，由於矯正頭盔價值不菲，且需時訂製，港媽擔心影響女兒療程，盼有好心人發現助尋回。

尋找粉紅色BB頭部矯正頭盔

劉小姐及其家人日前在多個facbook群組如「香港失物報失及認領群組」發帖，有關帖文是尋找嬰兒頭部矯形頭盔，該頭盎放在一個印有黑白色米奇老鼠卡通的環保袋內，事發日期時間是在 26日（星期二）約中午12時。劉小姐當時帶著大女兒與BB，在秀茂坪曉光街￼乘坐的士，前往觀塘功樂道￼，途中留下環保袋。

劉小姐向TOPick表示當時是趁上班前，帶大女與BB往婆婆家托管，坐的士由秀茂坪曉光街至觀塘功樂道，途中不小心遺下矯正頭盔。該矯正頭盔是淺粉紅色，有紫配白和粉紅色的蝴蝶印花圖案。

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B女頭骨扁平凹陷需矯正

育有兩孩的劉小姐，細女現時約6個月大，B女出世時正值疫情下，劉小姐一家先後染疫，需將BB女隔離在房間內，盡量將接觸減至最低限度，雖然力保BB不受傳染，但疑因此令BB長時間自行偏側睡，半邊頭骨扁平凹陷。她擔心BB頭骨問題影響成長，外觀上之外，或會導致斜頸、眼晴突出、視力受影響等問題，故帶BB檢查及度身訂製矯正頭盔，開始配戴療程。

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該嬰兒矯正頭盔由美國專門工廠製造，每個逾$2萬港元，如果需再訂製，劉小姐有感會加劇了她的開支負擔，加上訂製需時兩星期，BB亦要重新量度，並再花兩星期再次適應新頭盔，直接影響矯形療程，令媽媽很擔憂。

劉小姐已聯絡的士台並報案，可惜至今未有回音。她有感其實找回的機會渺茫，猜想如有人拾獲，應該不知道它是甚麼而丟掉。不過，她即管嘗試上網刊登尋失物啟事，並懇求大眾可幫忙留意，如有拾獲可致電 9666 9055，付上薄酬。

「扁頭綜合症」戴矯正頭盔

TOPick曾向匯兒兒科醫務中心兒科專科醫生胡振斌了解有關「扁頭綜合症」，胡振斌醫生解釋「扁頭綜合症」是頭顱骨與原本應該要有的形狀偏離，扁頭症的種類一般有斜頭、平頭、不對稱平頭和舟狀頭（頭形過長）。當中有多種成因，如胎兒在媽媽肚中的空間和位置不夠，尤其多出現雙胞胎、三胞胎。另外，有些BB出世時需要利用吸管等儀器助出世，有機會將頭部拉長；又有些BB喜歡側睡。胡振斌醫生指出如嚴重者可能影響面容、雙耳對稱等。

治療方面，如BB頭骨有異的輕微者可藉睡姿改善，如用特別枕頭令BB不會側睡。嚴重者需要戴上「矯正頭盔」，專家會從多角度拍攝去評估，並使用輕巧物料按BB情況度身訂造矯正頭盔。由於嬰兒頭骨的生長有7至8成在頭一年發生，過了12至18個月頭骨生長會慢下來，再到18個月至2歲頭骨生長就差不多定形了，所以最理想戴「矯正頭盔」是在4至6個月，通常戴3至6個月就可。

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責任編輯︰顏紫燕