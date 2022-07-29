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【紓緩不安】目睹意外感到不安恐懼 中醫：恐懼時可捉實尾指

健康 10:00 2022/07/29

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憤怒時捽食指、憂慮時捽母指、恐懼時捉實尾指。

親眼目睹，或者只是透過網絡接觸到的影片、甚至只係文字描述，其實都會影響到我們情緒，感受，反應。中醫無一種病等同「創傷後遺症」PTSD，但PTSD的症狀都可以歸入身心症。

情志病，因為情緒影響身體的 氣，而出現身體症狀。如果比喻氣為一架火車，經絡為火車軌，穴位為車站：情緒所影響到嘅，足以令到呢架火車飛站、逆行、出軌、撞車、甚至成卡消失… 可見情緒影響到身體可大可少。

最新影片推介：

中醫做不到PTSD第一線治療，但有幾招可以紓緩一下不安的感覺。

一、憤怒時捽食指、憂慮時捽母指、恐懼時捉實尾指。手指尖都有穴位，捽按唔同穴位，可以對應相關臟腑，改善氣的流動，減低因為情緒影響到身體逆亂嘅氣。另一方面，呢個都係NLP心錨，將一種安撫情緒同身體某個部位建立起連結，以後只要觸壓相關部位，就可以回溯返相關安撫情緒。

二、甘麥大棗茶。炙甘草、小麥、大棗各5g、熱水泡茶，具有寧心安神作用。多飲用，有助紓緩鬱悶情緒，此方亦為治療婦人臟躁首方，對於女士更年期脾氣難控制，亦適宜飲用。

三、按壓合谷、太衝穴。兩者同用名為「開四關」，開四關就似扭開排氣閥門，將身體谷住谷住多餘的氣排走，情緒會令氣鬱結，適當疏泄排氣，有助減低鬱結情緒。

當然，有需要時應尋求專業人士協助，切忌死忍。

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撰文 : 胡凱淋 註冊中醫師

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