【MIRROR演唱會】SoChing男友Mo紅館騷發生意外　COLLAR取消是日活動貼黑圖表態

▲ COLLAR今天（7月29日）不會出席任何活動。

MIRROR第4場演唱會在昨晚（7月28日）發生意外，事發時一塊電視顯示板從高處墮下即時壓傷兩名舞蹈員，其中一人為COLLAR成員So Ching（蘇芷晴）男友阿Mo（李啟言）。

So Ching於今天（7月29日）凌晨抵達醫院探望男友，神情憂傷。

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COLLAR活動全取消

COLLAR官方IG更新了限時動態宣布，寫道：

COLLAR

會取消今天（7月29日）所有活動及訪問

敬請原諒

Ivy So（蘇雅琳）和Gao（沈貞巧）原定於今天出席的鐘錶品牌發布活動已取消，而Marf則原定於今天出席的MakerVille原創劇《那年盛夏 我們綻放如花》開鏡拜神活動亦已取消。

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COLLAR貼黑圖

另外，成員於IG對演唱會發生嚴重事故紛紛表態。

Marf（邱彥筒）表示：「祈求要平安無事」，她又轉發帖文呼籲大家停止再發布意外片段，且轉發訊息提醒受PTSD（創傷後遺症）影響的人尋找適當的援助，並說：

We need to stay strong

Strong enough to support and pray for everyone🙏

Gao亦有轉發帖文希望受PTSD影響的人求助，並為事件祈禱。

Winka（陳泳伽）貼黑圖並呼籲大家不要再轉發意外影片，「求求大家唔好再share了，好嗎？」

Day（許軼）和Candy（王家晴）均於限時動態內貼出黑圖。