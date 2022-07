【MIRROR演唱會】SoChing男友Mo紅館騷發生意外　COLLAR取消是日活動貼黑圖表態

MIRROR第4場演唱會在昨晚(7月28日)發生意外,事發時一塊電視顯示板從高處墮下即時壓傷兩名舞蹈員,其中一人為COLLAR成員So Ching(蘇芷晴)男友阿Mo(李啟言)。

So Ching於今天(7月29日)凌晨抵達醫院探望男友,神情憂傷。

【MIRROR演唱會】受傷舞蹈員為COLLAR蘇芷晴男友 阿MO曾參加《全民造星》

最新影片推介:

COLLAR活動全取消

COLLAR官方IG更新了限時動態宣布,寫道:

Ivy So(蘇雅琳)和Gao(沈貞巧)原定於今天出席的鐘錶品牌發布活動已取消,而Marf則原定於今天出席的MakerVille原創劇《那年盛夏 我們綻放如花》開鏡拜神活動亦已取消。

【MIRROR演唱會】魯庭暉醫院外鞠躬致歉 交代傷者情況表示定徹查事故

COLLAR貼黑圖

另外,成員於IG對演唱會發生嚴重事故紛紛表態。

Marf(邱彥筒)表示:「祈求要平安無事」,她又轉發帖文呼籲大家停止再發布意外片段,且轉發訊息提醒受PTSD(創傷後遺症)影響的人尋找適當的援助,並說:

We need to stay strong

Strong enough to support and pray for everyone🙏