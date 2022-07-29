【釋放情緒】演唱會意外的「創傷亅一晚 註冊社工：創傷無大小要調整情緒

▲ 創傷無大小，親身經歷或目擊同樣帶來很大的震撼感。

演唱會意外讓很多香港人同時一起經歷了「創傷亅的一晚。成年人也未必能將感受說出來，更何況是小孩。

人面對「危機」往往有三個面向 – 抵抗(fight)、逃走(flight)、凝固(freeze)。經歷創傷事件，除情緒狀態外，也需要留意兒童的行為表現，家長宜做好準備，調整好個人狀態，以盛載孩子的各種情緒行為反應。

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創傷無大小，親身經歷或目擊同樣帶來很大的震撼感，整個人恍如地動山搖，呈現不穩定的狀態。不安、緊張、焦慮、煩躁、沉鬱、呆滯都是常見的情緒狀態。除了觀察孩子的表情神態，行為倒退亦甚為常見，如無法如常單獨入睡、突然變得很「痴身」，稍一不見了你便慌亂，不停找你等。容易害怕、發惡夢、不願起床、不願出門上學、咬手指、尿床等等亦很常見。亦有可能對身邊的事物變得敏感，繼而作出比平常大的反應，如被物件的碰撞聲嚇到而大哭，父母沒有接聽電話而不安到大吵大鬧⋯⋯整個狀態的持續時間和程度因人及事件性質而異，部份孩子會傾向加陪洩或格外壓抑。

另外，家長需要了解觸發創傷的事件及當中的要素(時地人等)，如意外發生在公園，孩子再到同一個公園時，亦有機會觸發其情緒反應。如意外涉及親近或在意的人時，引發的情緒反應亦會相應較大。如意外發生的時間接近特別日子，當臨近該日子時，亦有機會勾起程度不一的情緒。面對創傷

如孩子目睹或知悉大型意外的發生，請先讓孩子暫停重覆追看相關畫面、報導、網上/群組討論，而緩減整個事件、情緒的渲染，避免不自覺地加深印象。讓孩子感受到安全、陪伴，如孩子能大哭、以說話表達，家長可以坐在孩子身旁，透過擁抱、拍肩等肢體接觸讓孩子得到安慰，直接而溫和的觸碰比起語言更能帶來直觀的安撫。慢慢講述事件，說出感受，能讓情緒得以被識別繼而釋放。

過程中，家長需要幫忙，邊繼續安撫的動作，邊引導孩子深呼吸，保持緩慢的節奏，慢慢地表達，家長亦需要幫助孩子以情緒字詞慢慢地講出感受，讓混亂的情緒得以被解讀( name it)。

整個過程的重點在於「慢慢」、「(調節)深呼吸」、「肢體觸碰的安撫」、「讀出情緒」，有助我們梳理內在情緒，了解自身內在正發生什麼事，透過安全地表達、被盛載，則能讓情緒得以釋放，繼而慢慢找回內在的平靜。成人是這樣，孩子亦同樣。孩子需要家長的幫忙，家長亦需要整理及釋放，才能接得住孩子的情緒狀態，因此，家長亦需要照顧好自己。成人的平靜安穩，是最好的拍子機，讓孩子慢慢調節自身的情緒狀態。

如擔心處理不到相關症狀家長，記得帶小朋友尋找專業人士幫助。

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