【中暑急救】K Kwong細數7大行山中暑熱點　解構熱中暑VS熱衰竭症狀急救法

▲ K Kwong細數7大行山中暑熱點。

許多人喜歡行山，但連日酷熱氣溫屢創新高，愛好遠足登高的人士，應慎防出現中暑或熱衰竭情形。化學博士鄺士山（K Kwong）日前就在Facebook發文，分享本港行山路徑的熱門中暑或熱衰竭的地方。台灣家庭醫學科醫師黃彗倫曾分享，「熱衰竭」和「熱中暑」都是天氣炎熱可導致的病，但兩者原理不大相同，症狀和緊急處理方式也有不同，酷熱天氣下更需多加留意。

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化學博士K Kwong分享，自己曾試過行山中暑，亦有過百次隊有中暑經驗。他分享了7個熱門中暑行山地方，而全部也沒有樹蔭：

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熱中暑VS熱衰竭

台灣家庭醫學科醫師黃彗倫指出，中暑只是熱傷害的其中一種類，其他像是熱衰竭也是高溫環境可能引起的病症，而且兩者機轉和嚴重程度均不相同。

熱中暑（Heat stroke）

熱中暑無疑是人們最熟悉的熱傷害類型，卻也是嚴重程度和極致死率最高的一種。熱中暑的核心問題是身體的體溫調節失衡，無論是本身製造出過多的熱量導致身體無法及時排出，或者是排出熱量的機能出現問題，都有可能導致熱中暑的結果。

熱中暑的病人體溫會高達攝氏40度以上，如此高的體溫對人體傷害極大，症狀輕微者會出現頭暈、身體無力、臉紅口渴的現象，嚴重時則可能出現突然昏厥和血壓下降，嚴重的熱中暑還可能造成中樞神經受損的後遺症，而且致死率非常高，因此懷疑熱中暑的患者必須盡快接受治療。

由於熱中暑肇因於體溫過高，要緩解病症就必須降低體溫，例如以濕毛巾包覆身體，其他像是泡水和冰敷都是可行之策，如果症狀還是無法改善，就必須盡速送醫尋求專業的緊急救治。

熱衰竭（Heat exhaustion）

熱衰竭和熱中暑雖然都是天氣炎熱所可能導致的疾病，但兩者的原理不大相同，熱中暑的根本原因造於體溫，而熱衰竭則是調節體溫的手段本身出了問題。想必大家都知道，人體的體溫過高時會用排汗降溫，但是如果排汗過多，導致身體流失了過多水分和鹽分，就會導致人體缺水和電解質失衡。

所以與熱中暑不同的是，熱衰竭患者的體溫並不會明顯升高，時常維持在正常的體溫範圍內，但是其他像是頭暈噁心和身體無力之類的症狀都和熱中暑類似，而針對這兩種病症的緊急處置也有不同，熱衰竭主要必須解決水分和電解質缺乏的問題，所以得盡快補充水分和電解質，例如運動飲料就是不錯的選擇，如果症狀嚴重到無法改善，則要送醫採取靜脈輸液的措施補充水分和電解質，藉此來緩解熱衰竭的狀況。

黃彗倫表示，要預防熱傷害其實不難，身處於高溫的環境下時，注意不要做太過激烈的運動，同時也要注意保持運動環境的「通風」，運動時也要記得補充「水分」和「電解質」，如此才能將熱傷害的機率降到最低。

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責任編輯：羅嘉欣