【MIRROR演唱會】康文署會成立工作小組檢視成因　初步需數星期完成工作【不斷更新】

▲ MIRROR第4場演唱會發生嚴重意外。（資料圖片）

MIRROR第4場演唱會發生嚴重意外，事發時有一塊電視顯示板從高處墮下即時壓傷兩名舞蹈員，其中一人傷勢嚴重。而主辦方MakerVille取消餘下所有場次演出及網上直播 盡快公布退票安排。文化體育及旅遊局局長楊潤雄、勞工及福利局局長孫玉菡及康樂及文化事務署署長劉明光今日中午12時將會見記者。

【12:15】

楊潤雄強調，因場地屬康文署，事件亦涉勞工問題，康文署、勞工處已立即就事件作調查，負起責任，作回應及跟進。他重申，當局要視乎調查結果，再看是政府或非政府機構責任，會嚴格執行法例、嚴肅跟進。

【12:10】

楊潤雄指收到消息有傷者家屬從海外回港探訪，當局會盡量安排，已找醫衞局與家屬聯絡。他指雖有防疫要求，但明白家屬心急，會盡量取得平衡。

過去數日演唱會事故頻生，楊潤雄指康文署及勞工處已作檢視，並提出改善意見，當時收到的投訴包括台上走位情況、有人跌倒等問題，因此在7月26日的表演和先前安排已有不同，這是接受當局意見後的改善措施。

他重申，康文署會作調查，現初步看到是鋼索斷裂，要由專家研究事故成因。康文署會盡量減少同類事件發生的可能性。

【12:07】

楊潤雄表示，康文署會和租用者達成協議，列出租用者須進行工作，負責租用人士須負責場地安全措施，包括建建築及進行安全認證，康文署見有文件證明才能容許活動進行。他表示，現時說哪個環節出錯或誰要負責言之尚早，但強調會追究到底。康文署需時調查，亦要問專家意見。詳情即看：【下一頁】

【12:05】

孫玉菡表示，勞工處已進行搜證，展開全面調查。處方會根據《職安健條例》，徹查原因及是否有人需要負責。他強調如有人須負責，處方會嚴厲執法，會跟法例作出檢控工作。此外，處方今早亦已發出暫時停工通知書，要求所有在懸掛裝置下的工作暫停，主辦單位要向當局匯報，如何安全拆除懸掛裝置，。

他又稱，亦留意有觀眾及市民感不安，市民可致電社署作出轉介。

【12:00】

楊潤雄表示，事故中尚有2人在醫院留醫，他代表政府對傷者致以深切慰問，期望他們早日康復重回工作。他表示政府非常關注事件，事發在昨晚約10時半，因現場舞台相對複雜，事件牽涉一塊大螢光幕，它用2條鋼索連住，而其中1條斷裂，令螢光幕跌落，2名舞蹈員受傷。

他強調，舞台安全對表演者非常重要。康文署會成立工作小組，並與勞工處、機電工程署及專家檢視成因，以及制度或工作安排上應進行甚麼改善設施，令將來舞台表演可安全進行，初步需數星期完成工作。

在小組完成工作前，楊潤雄指特別關注在舞台上的表演，康文署會在未來場地表演和租場人士商討，檢視其舞台設置是否有需改善地方，避免於舞台上架設高危設施。

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記者：TOPick 港聞組