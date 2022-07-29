【MIRROR演唱會】目擊舞台意外或致創傷後遺症　紅十字會授紓緩情緒法

▲ MIRROR演唱會意外事件後已宣布取消餘下演出。（攝影：陳慧安）

昨晚MIRROR紅館舉行第四場演唱會，在表演期間發生嚴重事故，大電視從高處墮下擊中舞蹈員，令在場觀眾無不感到驚慌，同時網上廣泛流傳事故影片，不少人亦表示看過影片心感不安。這一種突如其來的意外事件，除了當事人或家屬，或會令目擊者亦持續感到壓力，要如何撫平這一種後遺症，成為不少人的關注。

對於今次MIRROR演唱會的次突如期來意外，香港紅十字會亦即在社交平台表示，對是次舞台上所發生的意外感到難過，並向傷者致以深切慰問。

該會建議市民若遇上大型意外發生在眼前，可能即時不懂反應，感到擔心或氣憤，若過後持續感到困擾，應暫時停觀看所有相關片段、社交媒體或新聞，同時亦要找朋友傾訴或作出陪伴；並盡可能休息。

▲ 前晚演唱會舞台裝置突然墮下，嚴重意外令各界震驚。（攝影：林綺鈴）

創傷後壓力症候群（post traumatic stress disorder，PTSD）屬於一種焦慮症，患者或因經歷突如其來的創傷事件、壓力，或在目擊或經歷過涉及受傷或死亡威脅的創傷事件後而發生。

醫管局資料顯示，患者或會刻意迴避讓自己回憶起創傷事件，更或否認因創傷而引起心理問題、變得麻木孤僻等，嚴重影響日常生活。

創傷後遺症患者會出現明顯的徵狀，最常見是多次不由自主地重溫事件，臨床上稱之為回閃（Flashback），而出現的影像和感覺仿佛再次經歷創傷事件，有些亦會經常發噩夢。

▲ 演藝人協會主席古天樂亦有發文呼籲大家別再轉發意外中令人不安的片段。

情況嚴重須求醫

精神科專科醫生馬燕盈醫生曾受訪表示，任何能提示創傷事件的人和事，都會引發患者有嚴重的精神困擾和身體反應。例如親眼目睹或從媒體中看到類似的創傷事件，可會再次挑起情緒和身體反應，使患者十分困擾。

此外，患者也會有逃避行為，例如持續逃避能勾起創傷事件的一切人和事；有些則無法回憶創傷的重要情節；或對很多事情的興趣減少，不願意參加社交活動，變得情感麻木。身體方面，會有失眠、精神不集中、高度警覺及對突如其來的事有誇張的反應。

部分患者（包括倖存者）可能會對事件感到內疚，或引致焦慮、壓力和緊張的症狀。症狀可能在嚴重創傷不久或過了6個月後才發生，徵狀可維持數月至數年不等。

若超過 1 個月仍有之前所提及的徵狀應及早求醫。

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PTSD症狀並非完全無法控制，藥物治療（例如血清素）對病症有療效，認知行為、正念療法等亦有一定作用。患者的表現與主流社會格格不入，難免形成迴避社交的惡性循環，因此他人的理解與支持甚為重要，亦是預防病情惡化的關鍵因素。

▲ （取自facebook）

紅十字會亦建議，以下呼吸練習方法亦有助抒緩情緒：

1.調整坐姿，令自己安穩坐著。

2. 如果覺得合適，可以合上雙眼，或把目光放在地上的一個位置，亦可以將手放在肚，感受呼吸時的身體起伏。

3. 用自己節奏，慢僈「一呼一吸，留心自己吸吸節契，同時留意呼吸時腹部變化，吸氣，感覺腹部上升，呼氣，感覺腹部慢慢下降，可以嘗試放慢呼吸，腹部上升，呼氣，腹部下降

4. 等待30秒，繼續留意自己呼吸，每一下呼氣時，會覺得身體漸鬆弛，之後可重複步驟三及四，兩次...

記者：何偉雄、陳家昌