【MIRROR演唱會】目擊舞台意外或致創傷後遺症 紅十字會授紓緩情緒法
昨晚MIRROR紅館舉行第四場演唱會，在表演期間發生嚴重事故，大電視從高處墮下擊中舞蹈員，令在場觀眾無不感到驚慌，同時網上廣泛流傳事故影片，不少人亦表示看過影片心感不安。這一種突如其來的意外事件，除了當事人或家屬，或會令目擊者亦持續感到壓力，要如何撫平這一種後遺症，成為不少人的關注。
對於今次MIRROR演唱會的次突如期來意外，香港紅十字會亦即在社交平台表示，對是次舞台上所發生的意外感到難過，並向傷者致以深切慰問。
該會建議市民若遇上大型意外發生在眼前，可能即時不懂反應，感到擔心或氣憤，若過後持續感到困擾，應暫時停觀看所有相關片段、社交媒體或新聞，同時亦要找朋友傾訴或作出陪伴；並盡可能休息。
創傷後壓力症候群（post traumatic stress disorder，PTSD）屬於一種焦慮症，患者或因經歷突如其來的創傷事件、壓力，或在目擊或經歷過涉及受傷或死亡威脅的創傷事件後而發生。
醫管局資料顯示，患者或會刻意迴避讓自己回憶起創傷事件，更或否認因創傷而引起心理問題、變得麻木孤僻等，嚴重影響日常生活。
創傷後遺症患者會出現明顯的徵狀，最常見是多次不由自主地重溫事件，臨床上稱之為回閃（Flashback），而出現的影像和感覺仿佛再次經歷創傷事件，有些亦會經常發噩夢。
情況嚴重須求醫
精神科專科醫生馬燕盈醫生曾受訪表示，任何能提示創傷事件的人和事，都會引發患者有嚴重的精神困擾和身體反應。例如親眼目睹或從媒體中看到類似的創傷事件，可會再次挑起情緒和身體反應，使患者十分困擾。
此外，患者也會有逃避行為，例如持續逃避能勾起創傷事件的一切人和事；有些則無法回憶創傷的重要情節；或對很多事情的興趣減少，不願意參加社交活動，變得情感麻木。身體方面，會有失眠、精神不集中、高度警覺及對突如其來的事有誇張的反應。
部分患者（包括倖存者）可能會對事件感到內疚，或引致焦慮、壓力和緊張的症狀。症狀可能在嚴重創傷不久或過了6個月後才發生，徵狀可維持數月至數年不等。
若超過 1 個月仍有之前所提及的徵狀應及早求醫。
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PTSD症狀並非完全無法控制，藥物治療（例如血清素）對病症有療效，認知行為、正念療法等亦有一定作用。患者的表現與主流社會格格不入，難免形成迴避社交的惡性循環，因此他人的理解與支持甚為重要，亦是預防病情惡化的關鍵因素。
紅十字會亦建議，以下呼吸練習方法亦有助抒緩情緒：
1.調整坐姿，令自己安穩坐著。
2. 如果覺得合適，可以合上雙眼，或把目光放在地上的一個位置，亦可以將手放在肚，感受呼吸時的身體起伏。
3. 用自己節奏，慢僈「一呼一吸，留心自己吸吸節契，同時留意呼吸時腹部變化，吸氣，感覺腹部上升，呼氣，感覺腹部慢慢下降，可以嘗試放慢呼吸，腹部上升，呼氣，腹部下降
4. 等待30秒，繼續留意自己呼吸，每一下呼氣時，會覺得身體漸鬆弛，之後可重複步驟三及四，兩次...
記者：何偉雄、陳家昌