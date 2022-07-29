【MIRROR演唱會】阿Mo為MIRROR御用舞蹈員　暖男支持女友So Ching追夢

MIRROR的首個紅館演唱會，由綵排已出現意外，到本月25日第一場MIRROR演唱會演出起，幾乎每晚均有舞台失誤事件。

直到昨晚（7月28日），舉行的第4場演出，不幸發生大型嚴重事故，舞台上方的巨型屏幕突然掉下，有至少兩名舞蹈員被緊急送院，其中一名更需要送往ICU留醫。

當中一位被壓中的傷者為COLLAR成員蘇芷晴（So Ching）的男友李啟言（阿Mo）。So Ching已在今日（7月29日）凌晨即趕往醫院了解情況，當時憂心忡忡地於房外等候消息。

事件後，網民紛紛在阿Mo、So Ching的個人IG留言打氣安慰。

最新影片推介：

MIRROR御用舞蹈員

阿Mo與女友同是MIRROR的「御用舞者」，阿Mo近年也經常現身MIRROR的演出、MV，如：Anson Lo 《Mr. Stranger》MV、姜濤與肥仔《特務肥姜2.0》MV、Lokman（楊樂文）與Anson Kong（江𤒹生）的《虎道門》MV。

阿Mo與「教主」Anson Lo合作無間外，二人更早在大學時期就認識，十分友好。

阿Mo曾在IG發帖形容教主是超人：「見到佢就會覺得artist真係個keep住挑戰人體極限既職業 係點樣先可以次次拍mv都幾十個鐘唔食野但仲跳得大力過我地 期待你帶著香港的演藝跳唱踏上愈來愈大的舞台」。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

曾參加《全民造星》

阿Mo以23歲之齡、學生身份參加《全民造星I》，可惜於55強止步，他當時曾拉奏小提琴令觀眾印象深刻。

直至《全民造星IV》，阿Mo負責為女友So Ching參賽的長櫈舞編舞，當時導師許廷鏗更馬上撳燈謂：「I Like Her.」。此外，阿Mo又在20強比賽時為女友伴舞。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

與So Ching拍拖多年

初入行的SoChing更未理偶像包袱，繼續在社交網站放閃和互相支持，在媒體訪問中SoChing亦大方承認男友身份，給對方絕對的安全感。

阿Mo在《全民造星IV》決賽後發文大讚女友：「長氣說話先不說 真心很喜歡她當晚的表現 最鍾愛從容不逼的態度 然後聲音真的超出預期地好聽 已被招粉」。

在今年So Ching的26歲生日時，阿Mo送上iPhone、多士爐外，更親手寫了封情信，信封寫了「To:蘇寶寶」，十分甜蜜。他又陪同女友到應援燈箱前打卡，分享喜悅。

▼ 點擊圖片放大 +8 +7