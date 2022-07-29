【 MIRROR演唱會】坐前排女OL受驚失眠無法返工　拆解創傷後遺症4大症狀

▲ 要留意4大症狀。

第四場Mirror演唱會出現嚴重意外，一晚之內所有社交媒體被洗版， 事發影片亦不斷被瘋傳。我在兩三個小時入面收到最少4個不同角度的事發、事後經過的影片， 看完後內心負面情緒一直縈繞在心頭久久不能散去。

筆者才剛冷靜下來整理思緒時，發現已經收到20個求助信息，當中亦不乏有到場觀看的朋友，這些求助者都提及出現了一些類似創傷後遺的症狀( PTSD)。一名在演唱會坐前排目睹意外發生的女OL，受驚過度難以入睡，整夜失眠，今日無法起床上班，懷疑自己患上創傷後遺症。

最新影片推介：

雖然不能單憑求助信息判斷是否患上創傷後遺症 (PTSD)，但如果你有以下4個症狀就要多加留意，特別在現場觀看整個過程的朋友：



1. 內心感到持續的震驚



2. 腦海經常出現相關影像



3. 出現突然憤怒與悲傷

4. 喚醒自身的創傷經歷

若然出現相關症狀可以有以下4個步驟：

1. 不要再重複看/分享相關片段

2. 將內心感覺分享予情緒較穩定的朋友或尋求專業人士傾訴

3. 盡量暫時不要看社交媒體

4. 若你有宗教信仰， 你可以用你的方式祈禱丶誦經讓自己內心平復。

若然你的情緒持續超過半個月仍然低落，請立即尋找心理專業處理，最後請記住面對如此大的意外，我們有情緒是正常的。我們可以憤怒可以傷心，我們絕對可以有負面情緒，但請不要忘記照顧自己，如果太累記得讓自己好好睡一覺。

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