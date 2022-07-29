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【恐懼不安】目睹意外可致創傷後遺症 留心情緒出現4大症狀

健康 10:38 2022/07/29

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熱門 MIRROR演唱會 DSE 超市大搜查 白色強人II 消委會 香港小姐2022 1萬消費券 靚太安樂窩 升中面試 小一派位

紅館發生演唱會意外。

第四場Mirror演唱會出現嚴重意外，一晚之內所有社交媒體被洗版， 事發影片亦不斷被瘋傳。我在兩三個小時入面收到最少4個不同角度的事發、事後經過的影片， 看完後內心負面情緒一直縈繞在心頭久久不能散去。

筆者才剛冷靜下來整理思緒時，發現已經收到20個求助信息，當中亦不乏有到場觀看的朋友，這些求助者都提及出現了一些類似創傷後遺的症狀( PTSD)。

最新影片推介：

雖然不能單憑求助信息判斷是否患上創傷後遺症 (PTSD)，但如果你有以下4個症狀就要多加留意，特別在現場觀看整個過程的朋友：

1. 內心感到持續的震驚

2. 腦海經常出現相關影像

3. 出現突然憤怒與悲傷

4. 喚醒自身的創傷經歷

若然出現相關症狀可以有以下4個步驟：

1. 不要再重複看/分享相關片段

2. 將內心感覺分享予情緒較穩定的朋友或尋求專業人士傾訴

3. 盡量暫時不要看社交媒體

4. 若你有宗教信仰， 你可以用你的方式祈禱丶誦經讓自己內心平復。

若然你的情緒持續超過半個月仍然低落，請立即尋找心理專業處理，最後請記住面對如此大的意外，我們有情緒是正常的。我們可以憤怒可以傷心，我們絕對可以有負面情緒，但請不要忘記照顧自己，如果太累記得讓自己好好睡一覺。

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撰文 : Tim Sir 林雲峯 註冊催眠治療師

壓力 後遺症 演唱會 創傷後遺症

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