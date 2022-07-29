【動漫電玩節2022】動漫電玩節今日開幕　有人通宵輪候進場

▲ (黃建輝攝)

第23屆香港動漫電玩節今日（29日）開幕，有人凌晨起在灣仔會展外排隊等候入場。

動漫電玩節今日起一連五日，在會展舉行，大會早前已公布首300個入場名額，需要透過大會應用程式抽籤登記。

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第23屆香港動漫電玩節

日期︰2022年7月29日至8月2日(星期五至星期二)

時間︰每日10am - 9pm (8月2日8pm閉館)

地點︰香港會議展覽中心一號展覽廳

門票售價：$40 (普通門票)/ $150 (NFT收藏門票)



門票售賣詳情

NFT門票：7月7日起於凌速博覽APP公開發售

電子門票(普通門票)：7月7日起於凌速博覧APP和01空間開始售票

預售票(普通門票)：7月15日起於指定便利店預售

現場售票處：會展博覽道大堂 (請由港灣道龍尾排隊)

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責任編輯：余思嵐