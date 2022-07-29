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【MIRROR演唱會】消息：舞蹈員李啟言傷勢嚴重　中午接受骨科手術

社會 12:36 2022/07/29

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熱門 MIRROR演唱會 DSE 超市大搜查 白色強人II 消委會 香港小姐2022 1萬消費券 靚太安樂窩 升中面試 小一派位

（社交平台圖片）

MIRROR第4場演唱會發生嚴重意外，事發時有一塊電視顯示板從高處墮下即時壓傷兩名舞蹈員，其中一人李啟言（阿Mo）傷勢嚴重，在深切治療部留醫，清醒可與醫生溝通，詳情即看【下一頁】

MIRROR演唱會舞蹈員李啟言傷勢嚴重，已接受緊急手術。消息指他的第四第五節斷裂及移位，今日（29日）中午接受骨科及脊椎等手術。

骨科專科醫生指重物正面砸中頭部，頸、脊椎可嚴重受壓，很大機會導致頸椎及脊椎移位，甚至出現骨折，如頸椎第一至三節受創，柱骨壓著氣管，很大機會令傷者呼吸困難，隨時有生命危險。詳情即看:【下一頁】

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記者：黃穎津

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