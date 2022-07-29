【MIRROR演唱會】楊潤雄：初步調查鋼索斷裂令電視倒塌 現時問責「言之尚早」
社會 12:12 2022/07/29
MIRROR演唱會昨晚（28日）第四場發生嚴重意外，事發時有一塊電視顯示板從高處墮下即時壓傷兩名舞蹈員；其中一人叫阿Mo，傷勢嚴重，在深切治療部留醫，清醒可與醫生溝通，詳情即看【下一頁】。文化體育及旅遊局局長楊潤雄、勞工及福利局局長孫玉菡及康樂及文化事務署署長劉明光今日（29日）會見記者。
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楊潤雄指，今次事件基於鋼索斷裂令電視例塌，特區政府非常關注事件，已責成工作小組調查事件，預計調查需時2周。康文署與所有租任者會達成協議，承租者要負責舞台上所有設備的安全，署方在收到證明書時才會容許主辦方演出，認為事件現正調查中，現時問責「言之尚早」。
他指出，當局會檢驗鋼索斷裂的原因，從運作上、鋼索使用物質等方面入手，現階段康文署會特別注意表演中懸掛物品的安全性及舞台設計，以避免同類型事件再發生。
孫玉菡指，今早已發出暫時停工通知書，暫停所有懸掛工程的工作。
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記者：陳麗娜