【MIRROR演唱會】楊潤雄：初步調查鋼索斷裂令電視倒塌　現時問責「言之尚早」

▲ 文化體育及旅遊局局長楊潤雄到紅磡體育館了解昨晚演唱會意外事件。（馮漢柱攝）

MIRROR演唱會昨晚（28日）第四場發生嚴重意外，事發時有一塊電視顯示板從高處墮下即時壓傷兩名舞蹈員；其中一人叫阿Mo，傷勢嚴重，在深切治療部留醫，清醒可與醫生溝通，詳情即看【下一頁】。文化體育及旅遊局局長楊潤雄、勞工及福利局局長孫玉菡及康樂及文化事務署署長劉明光今日（29日）會見記者。

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楊潤雄指，今次事件基於鋼索斷裂令電視例塌，特區政府非常關注事件，已責成工作小組調查事件，預計調查需時2周。康文署與所有租任者會達成協議，承租者要負責舞台上所有設備的安全，署方在收到證明書時才會容許主辦方演出，認為事件現正調查中，現時問責「言之尚早」。

他指出，當局會檢驗鋼索斷裂的原因，從運作上、鋼索使用物質等方面入手，現階段康文署會特別注意表演中懸掛物品的安全性及舞台設計，以避免同類型事件再發生。

孫玉菡指，今早已發出暫時停工通知書，暫停所有懸掛工程的工作。

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記者：陳麗娜