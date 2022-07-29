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【美食速報】人氣炒飯專門店金飯館新推芫茜雞子米綫　召集全港芫茜控注意

休閒消費 14:45 2022/07/29

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芫茜黃酒雞子米綫$68，勁多芫茜和雞子，好此道者最開心。(餐廳提供)

炒飯專門店金飯館自開店以來，以一道椒鹽豬扒飯打響名堂，成為牛頭角的排隊熱店。今夏又有新搞作，推出雞子及芫茜為主角，炮製數款每日限量發售的特色菜式，芫茜控要注意了。餐廳出名擅長把佬味甚重的碟頭飯如沙嗲牛肉飯、椒鹽豬扒飯等改頭換面，製作更出色的味道來。今次將芫茜捧成最佳女主角，配上剛陽味十足的雞子，組成最新話題組合芫茜黃酒雞子米綫。

面層灑滿大量的新鮮芫茜，形成澎湃的視覺效果。再加入大量新鮮雞子等着挑戰大家味蕾。雞子口感彈牙，每碗米綫均有 10 粒以上雞子，絕對足料。湯底用上香濃的豬骨湯底，特別加入黃酒，將湯底味道層次昇華。

期間限定椒鹽雞子炒飯$98，單看賣相也引。(餐廳提供)

不好米綫者，不妨來碟期間限定的椒鹽雞子炒飯，每日限量發售。大廚說預備工夫頗多，先用酒和鹽醃雞子，預先在蒸櫃蒸至 5 成熟後，之後需以牙籤刺上小洞去除水份，然後上漿酥炸，配以葱花、蒜蓉、辣椒乾、紅椒絲等調味。選用富蛋香的湖北蛋來快炒。撈勻飯底後再加入葱花快炒，務求令到蛋漿能完全包裹每一粒飯，香氣十足。

秘製蒜蔥油雞扒飯$78，是餐廳最受歡迎碟頭飯之一。(餐廳提供)

若然大家都不好以上兩者，餐廳還有更多另類人氣之選，例如秘製蒜葱油雞扒飯，以大量乾葱練成味道濃縮的乾葱油，再加入海量的紅頭葱、水葱混製成葱油，最後加入沙薑粉提升香氣，配上酥炸雞扒最美味。

即滾砂鍋沙爹牛肉沾麵配特製水雲麵$68，滿有馬來西亞的沙嗲花生香氣。(餐廳提供)

還有港人至愛的沙嗲牛肉麵，但這裏則配上水雲麵，將傳統的沙嗲牛麵變奏，加入日式沾麵概念。作為重點的牛肉特別精選牛冧肉並保留少許筋部，令口感更豐富，特別將牛肉切至厚度適中，並以蠔油及生抽等醃製牛肉至入味。沙嗲汁特別以 4 款不同的沙嗲醬來配製，香濃有層次。

金飯館
地址：牛頭角牛頭角道 323 號地下 J 號 1 舖
電話：6366 9538
營業時間：11:30am-10pm

記者：郭秀芳

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餐廳情報 芫茜 美食 菜式 餐廳 牛頭角

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