【MIRROR演唱會】消息指舞蹈員阿Mo重創頸椎骨折　父為教育界著名牧師李盛林與妻急返港

男團MIRROR昨晚（28日）在紅館舉行第四場演唱會，期間發生嚴重事故，舞台上方的巨型螢幕突然掉下，有兩位舞蹈員需要緊急送院，其中一位傷者、27歲的李啟言（阿Mo）為女團COLLAR成員SoChing（蘇芷晴）男友，其父則是教育界的著名牧師李盛林。

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有消息指阿Mo傷勢嚴重，頸部及脊椎都有受傷，甚至出現骨折的情況，惟現時未評估到對活動影響能力。得知幼子阿Mo發生意外後，李盛林牧師與太太馬上訂機票飛返香港，預計經過七日的隔離時間後，二人才能與兒子阿Mo見面。

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昨晚在MIRROR成員呂爵安（Edan）及盧瀚霆（Anson Lo）正在唱跳歌曲《Elevator》時，舞台上方一塊巨型螢幕突然掉下，多名舞蹈員受傷，當中被中正螢幕、傷勢最嚴重的舞蹈員為阿Mo。

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在現場已馬上戴上頸箍作固定的阿Mo被送往伊利沙伯醫院治理，期間更一度被送往深切治療部。而MakerVille的高層魯庭暉曾向傳媒表示，阿Mo仍然保持清醒。

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然而在今日上午，有消息傳出阿Mo的傷勢嚴重，初步診斷腦出血及頸椎第四節爆裂，因而導致四肢癱瘓，亦有消息指暫時未能評估到傷勢對阿Mo的活動影響能力。

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父母急返港

身於多倫多的阿Mo父母在昨晚得知消息後，馬上訂機票飛返香港，但因疫情的關係，二人需要接受七日的隔離才能與兒子見面。

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阿Mo的父親李盛林是教育界的著名牧師，現於加拿大士嘉堡華人浸信會主任牧師，而他曾在香港於2006至2016年間擔任牧職神學院院長，同時更是教牧學博士及哲學博士，在神學院中曾擔任許多教導工作去培訓學生。

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李盛林牧師與太太育有兩子一女，長女李嘉欣與阿Mo的胞兄相差3歲、與阿Mo相差11歲，李盛林牧師與愛女曾就著少年青春期反叛的話題，以親身經歷在網上拍片分享。