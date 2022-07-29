【演唱會創傷壓力】紅十字會接獲逾百宗求助　當中2人要即時轉介心理學家

▲ 紅十字會已收逾百MIRROR演唱會事故相關求助，半數為目擊者出現閃回失眠狀況。（林綺玲攝）

MIRROR第4場演唱會發生嚴重意外，事發時有一塊電視顯示板從高處墮下即時壓傷兩名舞蹈員，其中一人傷勢嚴重。​香港紅十字會表示已因應狀況啟動"Shall We Talk"心理支援熱線5164 5040，為有需要人士提供情緒支援。詳情即看：【下一頁】

【18：00】

而截至下午6時，紅會指熱線已收到87宗求助，當中有2個要即時轉介心理學家，而經whatsapp或telegram則收到88宗求助，共接獲175宗個案。

【10：00】

紅會指，截至上午10時為止，該會熱線已收到42宗求助，而"Shall We Talk"心理支援熱線則經whatsapp或telegram收到53宗求助。其中約一半來電者為當場目擊，其他為看到網上影片等，會出現閃回、失眠等情況，另有一些是網上片段引發精神狀況復發。

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記者：黃穎津