【升小準備】7大方法提升專注力與情緒管理　趁暑假奠基礎當個快樂小學生

▲ 7大方法提升專注力與情緒管理。

近年受疫情影響，不少幼稚園K3孩子僅上了數十天面授課，暑假過後卻要升小一。當孩子到學齡前最後一個階段，應具備甚麼能力才能準備當個快樂的小學生呢？

台灣兒童職業治療機構「職茁」在Instagram撰文，詳細寫明5至6歲孩子在認知和語言、社交情緒發展等方面的發展，並提供練習讓孩子奠定穩固基礎。

認知及語言發展

孩子慢慢可以理解時間的概念，能讀懂時鐘的整點、半點；描述發生的事情時，可以精確使用昨天、今天、明天，且能按照順序和邏輯表達想法。

語言方面，已經可以完整的和大人對談、訴說想法，若偶爾出現不符合邏輯的話或詞語也是正常的，可以先讓孩子表達完句子後，再用較順暢的語句重新詢問孩子是否為這個意思，孩子對句構的流暢度和用字的精確度會漸漸改善。

他們也能說出身體部位的功能，這時期家長可以教導孩子「身體界線」，對於自己及他人身體的尊重，並且在家練習拒絕及表達不舒服的觸碰行為，避免憾事發生，也讓孩子從中學會尊重他人。

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專注力

這時期的孩子有能力靜靜的玩一個遊戲15分鐘以上，不過，他們即將進入小學，花費學習的時間將會更多。有很多家長會擔心，平日在家吃飯都坐不定的孩子，是否能專注地坐在教室40分鐘？

除了可能是專注力問題外，也可能是孩子的肌耐力不足、環境干擾、任務太難／簡單等原因。

改善方法

1. 肌耐力不足：孩子太少運動，身體肌耐力不足的狀況下，難以長時間坐在桌前，也很難有精力專注於課堂。職業治療師建議，孩子每日最少運動30分鐘以上，在運動過程中，因為有目標，也能訓練孩子專注力。

2. 環境干擾：在學習環境中，減少視覺、聽覺、嗅覺等感官上的干擾，如電視聲。保持桌面上的乾淨，減少孩子被其他事身吸引注意力的可能性。

3. 任務太難/簡單：任務不符合孩子能力時，他會容易放棄或無聊，因此給予孩子任務時，適時調整任務難度是重要的。

家長可注意以下表徵，若發現子女出現專注力不足問題，可以尋求專業協助。

經常無法仔細注意細節或在做學校功課、工作或其他活動時，容易粗心出錯。

工作或遊戲時難以維持持續注意力。

對話時經常心不在焉、好像沒在聽。

經常無法遵循指示而無法完成學校功課、家事或工作場所的責任。

經常在組織工作或活動上有困難。

經常逃避、討厭或不願從事需要持久心力的工作。

經常遺失工作或活動所需的東西。

經常容易受外在刺激而分心。

在日常生活中常忘東忘西。

社交情緒發展

5至6歲的孩子，面對不合意的事時較能控制情緒，避免用不適切如打人的方式發洩，可經過引導說出自己的想法。若遇到不喜歡的團體活動時，大多也會妥協融入團體。

此外，孩子可以開始進行有規則的遊戲，且非常重視規則和公平性，例如桌遊。他們亦可與同伴一起計劃、合作達成共同目的，也會進行有競爭性的遊戲，例如打波，從中學習同伴的表現和行為，共同成長。

如果孩子容易生氣，或用不正確的方式表達不開心的情緒，可能是因為衝動控制較差、思考彈性弱等原因。

改善方法

1. 衝動控制差：可透過本體覺的活動和多步驟進行的活動，讓孩子穩定情緒的同時，訓練衝控抑制的能力。

2. 思考彈性差：孩子面對變動的事物，需要更多時間準備，可透過活動前的事前告知讓孩子有心理準備。

3. 不洽當行為的自覺：孩子或許沒有意識自己在做不正確的行為，因此家長在事發的當下，提醒孩子這件事是不適當的，讓孩子對這件事有自覺。

4. 正向鼓勵：孩子做出正向行為時，也請家長記得給予鼓勵，讓孩子知道，父母有認真看待他，有正向回饋後，孩子會更願意控制自己。

孩子即將上小學，在面對未知的人事物轉換會緊張和焦慮，也是他們即將開始與他人長時間建立人際關係，若有社交上的挫折，容易讓孩子不想去上學。

這過渡時期，家長可以多和孩子分享互相的感受，一起整理書包、文具，讓孩子有個預備心理，會減少很多不適應的情況，也與孩子建立信任關係，讓孩子知道爸媽永遠在他們後面支持著。

留意孩子發展進程

根據本港衛生署家庭健康服務資料，孩子的發展是一個持續的過程，有既定的先後次序，但個別發展進度會因人而異，若對孩子的發展有擔心，可先觀孩子在適應學校生活一段時間後情況有否改善，以下為衛生署提供的資料，家長可以按清單了解子女的情況，若孩子發展持續地與其他兒童有明顯的差別，那家長和老師就要特別留意，並商討是否需要安排進一步的跟進。

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責任編輯︰林愛娜