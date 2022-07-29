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【MIRROR演唱會】主辦方MakerVille再發聲明　聯同政府部門及承辦商開會徹查事件

娛樂 11:13 2022/07/29

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熱門 MIRROR演唱會 DSE 超市大搜查 白色強人II 消委會 香港小姐2022 1萬消費券 靚太安樂窩 升中面試 小一派位

MIRROR第4場演唱會在昨晚（7月28日）發生意外，事發時一塊電視顯示板從高處墮下即時壓傷兩名舞蹈員，其中一人傷勢嚴重。

主辦是次MIRROR演唱會的MakerVille今日（7月29日）早上再發出聲名，如下：

嚴 正 聲 明

【香港．2022年7月29日】對於昨晚（7月28日）發生的事故，令到兩名表現者受傷，我們感到非常難過。大會已主動聯絡公司內外所有有關單位進行徹底調查。調查方向包括事故發生原因及是否涉及人為疏忽。為能夠作出最全面的檢討，我們已安排與不同單位會面，包括公司內部和演唱會製作總承辦商藝能工程及其次承辦商，包括協興隆舞台工程及菱藝廣告製作等等。

對於兩名表演者受傷，我們再次致以深切慰問及抱歉，並會盡力為他們及其家屬提供適切的支援。

我們會於今日上午聯同政府相關部門，以及總承辦商及其次承辦商開會，以對今次事故起因作出徹查。若發現當中有可疑之處，或有任何人／單位涉及不當行為，我們會立刻報警處理。


大會主辦單位大國文化及MakerVille

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撰文 : TOPick柴犬出動

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