【逃稅判刑】前港姐寇鴻萍涉逃稅判監9個月　官斥不盡不實拒批保釋候上訴申請

▲ 前港姐寇鴻萍涉逃稅11罪成，判監9個月。（梁偉榮攝）

前港姐季軍寇鴻萍涉於9年內11次逃稅，當中包括訛稱與父親全年同住、虛報僱員薪金及辦公室助理支出等，令税務局少收約8.6萬税款。寇鴻萍早前經審訊後，被裁定11項蓄意意圖逃稅的傳票罪罪成，今（29日）於西九龍裁判法院被判9個月。暫委裁判官判刑時指，本案犯案手法嚴重，被告將責任推卸到溝通、稅務中介及女兒身上，雖然被告承認有疏忽，但來得太遲，監禁式刑罰是唯一選擇。代表律師隨即申請保釋候上訴被拒，被告須即時服刑。

被告寇鴻萍（現年60歲），早前否認11項蓄意意圖逃稅罪，經審訊後，被裁定11項蓄意意圖逃稅的傳票罪罪成，被還押8天後早前申請保釋候判獲批，案件押後至今早判刑，被告今早由丈夫梁廷鏘陪同到庭應訊。

資深大律師清洪求情時引述多宗案例指，本案合適以社會服務令處理，冀法庭考慮各種判刑的可能性，以及為被告索取社會服務令報告。清洪續指，被告為人樂善好施，經常對慈善機構作出捐款。被告亦獲得家人支持，被告丈夫及兩名女兒今天亦到庭旁聽支持。

暫委裁判官判刑時引述案例指，相關案件輕判並非常態，逃稅亦應判處監禁。暫委裁判官指出，本案歷時數年，犯案手法涉及挪用2名事主的身份，更利用兩人的身份證及住址等個人資料，向稅局報稱他們為被告公司職員，犯案手法嚴重。

暫委裁判官續指，惟兩名事主均報稱未有受僱於被告公司，與被告說法不符，可見被告說法不盡不實。暫委裁判官指，被告公司只有3名員工，卻有兩人是虛報的，至於被告如何獲得2名事主的資料，仍然無從得知，暫委裁判官指案件或有其他人參與。

暫委裁判官指，被告將責任推卸到溝通、稅務中介及女兒身上，雖然被告承認有疏忽，但來得太遲，監禁式刑罰是唯一選擇。暫委裁判官考慮到被告為人樂善好施，事後有歸還所涉稅款，以及案件受延誤，遂就所有控罪判監共9個月，由於案件嚴重，不會判處緩刑。

被告聞判後神情呆滯，代表律師隨即申請保釋候上訴，暫委裁判官聽罷陳詞後，拒絕申請，被告需即時服刑。被告被還押時一臉錯愕，良久後才步入犯人欄，其間以手勢向家人作交代。

傳票控罪指，被告於2008年至2017年間，5次在提交課稅年度報稅表上簽署，確認父親寇賡發與她全年同住並無付出十足費用，以及3次在年度報稅表及梁寇鴻萍公司損益帳上簽署，確認辦公室助理支出總額為28.8萬元，另外3次在僱主填報的薪酬及退休金報稅表上簽署，聲稱孫穎斌及鍾永慧在該些報稅年度內為僱員，及分別獲得9.6萬元薪金。

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記者：梁錦麟