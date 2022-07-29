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【MIRROR演唱會】蔡若蓮指為傷者祈求平安　籲教師留意學生情緒

社會 11:19 2022/07/29

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（蔡若蓮fb）

MIRROR第4場演唱會發生嚴重意外，事發時有一塊電視顯示板從高處墮下即時壓傷兩名舞蹈員，其中一人傷勢嚴重。而主辦方MakerVille取消餘下所有場次演出及網上直播　盡快公布退票安排。詳情即看：【下一頁】教育局局長蔡若蓮今日（29日）表示，同心為演唱會意外的傷者祈求平安，祝願他們早日康復，也為他們的家人及親友祈求力量。

蔡若蓮在社交平台指，昨晚的演唱會事故，大家都十分心痛，或有同學會感到不安。在此，請大家多加留意同學或子女，如果情緒受困擾，請老師及家長安排他們在合適及安全情況下表達情緒，有需要應安排輔導支援。已指示同事向各學校議會及校長會、各區家長教師聯會發出相關呼籲，發揮家校合作精神，支援同學的情緒需要。

她又稱，懇請不要再轉發有關片段，尊重受傷者，也好好保護自己、守望身邊的人，不被重複的影像影響。逆境不再，強者永在。讓我們勇敢面對生命中的無常，無論情況如何，積極前行。

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責任編輯：余思嵐

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