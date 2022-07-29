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【人人自危】陳山聰錄影《開心無敵獎門人》後確診　曾志偉翌日繼續無罩開廠

娛樂 12:32 2022/07/29

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陳山聰無罩錄影《開心無敵獎門人》後確診，TVB藝人陷恐慌。

TVB經典綜藝節目《獎門人》改製的《開心無敵獎門人》，繼續由曾志偉領軍，前晚（7月27日）節目在電視城進行錄影。

參與藝人包括「Crazy Runner」陳山聰、黃智雯、袁偉豪、胡蓓蔚，還有處境劇《愛．回家之開心速遞》成員滕麗名、呂慧儀、單立文、蘇韻姿等。期間眾人均除罩玩遊戲，重現「用口接食物」的經典節情。

完結錄影後，陳山聰感到不適並在家進行快速檢測，最後證實確診。隨即引起節目組恐慌，一眾密切接觸者收到通知，即時自我檢測，幸好暫沒有人確診。

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2歲兒子未受感染

陳山聰家中睡房設有獨立廁所，目前居家隔離休息中。而2歲兒子Jaco幸未受感染，仍會留意住囝囝和傭人的情況。

當日為新劇《美麗戰場》拍攝的陳山聰，為保障自身及工作人員健康，早午均進行各一次快測確保安全，當時結果顯示為陰性。

一眾藝人成密切接觸者。（東星圖片）

直到錄影《開心無敵獎門人》後回家感到不適才確診，故他肯定非在現場感染。

陳山聰僅出現咳嗽及喉嚨痛症狀，精神良好，亦有向醫生表哥索取意見，平日做開運動的他相信閉關7天便會康復。

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黃智雯+「豹嫂」風險最高

而在節目為陳山聰幫忙抹嘴的黃智雯及「豹嫂」胡蓓蔚風險最高，同場曾與陳山聰近距離接觸的藝人則成為密切接觸者，幸暫時沒有人中招，但仍會加緊留意情況。

擔任主持人的曾志偉、阮兆祥、錢嘉樂、麥美恩等，據知昨晚（28日）《開心無敵獎門人》仍繼續進行錄影，而現場藝人亦未有戴上口罩，引起爭議。

撰文 : TOPick柴犬出動

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