【靚太安樂窩】80後女生獨居追求精緻生活　33萬打造北歐風一人小天地

▲ 80後女生花33萬為自己打造一個充滿品味生活及儀式感的安樂窩。

每個人對於Dream house的定義都不同，有些人喜歡極簡家居設計，有些人則喜歡用心愛的珍藏品去佈置家中每個角落。今次《靚太安樂窩》參觀將軍澳晉海一個488平方呎2房2廳單位，設計師Abbie混合屋主最喜歡的北歐和日式風格，成功打造充滿浪漫主義的一人小天地。

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Abbie受訪時分佈，單位只有女屋主一人居住，她認為「儀式感是讓生活快樂的元素」，希望家居設計可以集個人風格特色、實用及美觀於一身。因此，Abbie除將北歐簡約和日系元素融入家中外，同時亦預留位置給屋主展示珍藏，如攝影作品、藝術畫作及陶藝擺設等。

家，是忙碌生活中的喘息空間，只要在喜歡的空間裡好好生活，就是最簡單美好的快樂。

客飯廳

▲ 在完成裝修後，屋主自行佈置家居，希望設計成充滿生活儀式感的小咖啡廳。(圖片由受訪者提供)

由於北歐風格著重顏色配搭和家品配襯，所以客飯廳的傢俬以白色和淺木色為主調。再配上彩色圖案的水磨石、香檳金裝飾、布紋玻璃及大量色彩繽紛的家品，而窗簾則採用灰粉藍色和淺黃綠雜色麻布，既能令整體風格和諧一致，又能點綴亮點。

▲ 家品小物選用粉紅、橙色兩種暖色調。(圖片由受訪者提供)

另外，客廳設有一組白色大櫃以儲存大量雜物，而半腰鞋櫃除放置香薰和出門小物外，亦是一個小小咖啡室角落，讓屋主擺放咖啡機和茶具。飯枱亦選用不規則圓角設計，修飾間隔之餘，亦可以減低走道壓迫感。

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主人房

睡房用具以木系設計為主，如木條子床頭板及白色拼淺木色衣櫃等，加上湖水綠色窗簾和月亮小吊燈配飾，簡約的設計營造一個舒適放鬆的環境。

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書房

▲ 日本麻質布藝配上金色葉子形狀的衣櫃把手，簡約而不簡單。(圖片由受訪者提供)

集休息、看書、品茗、工作及客房之用的多用途空間。儲物地台約有4呎，增加大量儲物空間，而中間位置則設置電動升降枱，方便日常使用。

為配合日式風格設計，Abbie更從日本訂造手工編織榻榻米及三款日本麻質布藝作為建材，分別用於衣櫃門板、羅馬窗簾和捲簾，再配上金色葉子形狀的衣櫃把手，素樸中帶點細膩感覺。

(由於為新樓，所以廚房和浴室保持原裝設計。)

裝修時間：2.5個月

裝修費用：33萬，當中包括:清拆工程、工程保險、清潔費用、設計費用、全屋電位加改、油漆工程、傢俬工程、窗簾工程等。

資料由Magic Design Studio提供。

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責任編緝：張懿慧