【好人好事】屯門婆婆36度高溫下拉住車仔迷路　熱心司機停車義載平安送回家

▲ 好人好事值得讚！

見到婆婆拉住車仔於公路邊行，作為司機的你會不會幫呢？近這兩個月天氣極度炎熱，行步路都汗流浹背！有揸車人士路經屯門公路入元朗方向，見到路邊一名婆婆拉住車仔行，司機感到相當愕然，但當時身處高速公路，司機貿然停低，可能自己都會有危險，當時他在腦中就閃過很多問號「（婆婆）約咗人就嚟遲到啦」、「應該有其他師傅幫佢嘅」、「咁樣停底後車會唔會撞埋嚟」？心中非常糾結。

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但司機見到車內的溫度計，顯示車外氣溫有成36度，而瀝青路面熱焫焫，加上公路上有不少大車經過，沒有想太多就下車幫手，熱心司機在路旁停低，看清楚現場環境後，在安全的情況下慢慢將車停在婆婆前面，再落車幫婆婆。雖然再三被拒絕，表示自己「冇錢俾」，司機說明自己非的士司機，最後都說服到婆婆上車，載她回家。

車上，熱心司機問婆婆，才知道她去醫院覆診，回家途中迷路了，最後遇到好心司機義載，更將她送到屋苑門口，跟保安主管交代件事先走。

網友留言大讚「片主心地善良，祝一生平安大吉」、「呢啲先係香港人香港精神」、「最好了解清楚以及勸導婆婆; 散步雖然有益健康;但係唔好周圍行;尤其係行去嗰啲高速公路;因為車多而且車快危險」、「係屯公咁樣停路邊係有一定危險, 而片主依然肯冒險義載婆婆. 我平時好少留言, 但今次一定要超讚片主」。

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記者:王明芳