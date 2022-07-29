  • 34°C
香港時間 : 2022729日 (週五) 13:12
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : MIRROR演唱會 DSE 超市大搜查 白色強人II 消委會 香港小姐2022 1萬消費券 靚太安樂窩 升中面試 小一派位
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【好人好事】屯門婆婆36度高溫下拉住車仔迷路　熱心司機停車義載平安送回家

親子 12:52 2022/07/29

分享：

分享：

熱門 MIRROR演唱會 DSE 超市大搜查 白色強人II 消委會 香港小姐2022 1萬消費券 靚太安樂窩 升中面試 小一派位

好人好事值得讚！

見到婆婆拉住車仔於公路邊行，作為司機的你會不會幫呢？近這兩個月天氣極度炎熱，行步路都汗流浹背！有揸車人士路經屯門公路入元朗方向，見到路邊一名婆婆拉住車仔行，司機感到相當愕然，但當時身處高速公路，司機貿然停低，可能自己都會有危險，當時他在腦中就閃過很多問號「（婆婆）約咗人就嚟遲到啦」、「應該有其他師傅幫佢嘅」、「咁樣停底後車會唔會撞埋嚟」？心中非常糾結。

最新影片推介:

但司機見到車內的溫度計，顯示車外氣溫有成36度，而瀝青路面熱焫焫，加上公路上有不少大車經過，沒有想太多就下車幫手，熱心司機在路旁停低，看清楚現場環境後，在安全的情況下慢慢將車停在婆婆前面，再落車幫婆婆。雖然再三被拒絕，表示自己「冇錢俾」，司機說明自己非的士司機，最後都說服到婆婆上車，載她回家。

車上，熱心司機問婆婆，才知道她去醫院覆診，回家途中迷路了，最後遇到好心司機義載，更將她送到屋苑門口，跟保安主管交代件事先走。

網友留言大讚「片主心地善良，祝一生平安大吉」、「呢啲先係香港人香港精神」、「最好了解清楚以及勸導婆婆; 散步雖然有益健康;但係唔好周圍行;尤其係行去嗰啲高速公路;因為車多而且車快危險」、「係屯公咁樣停路邊係有一定危險, 而片主依然肯冒險義載婆婆. 我平時好少留言, 但今次一定要超讚片主」。

 

    點擊圖片放大
    +4
    +3

【名師試題教室】睇片連工作紙  中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

記者:王明芳

相關文章

【好人好事】慈雲山愛心餐廳推$15抗疫餐　老闆娘持續行善：賺錢唔使賺到盡
10:35 2022/07/19
【好人好事】慈雲山愛心餐廳推$15抗疫餐　老闆娘持續行善：賺錢唔使賺到盡
【好人好事】貼心照顧謝賢獲封「最乖男主角」　盤點林家棟重情重義事跡
12:58 2022/07/19
【好人好事】貼心照顧謝賢獲封「最乖男主角」　盤點林家棟重情重義事跡
【好人好事】港鐵遺留長笛獲好心人拾獲　港女失而復得：香港好多好人
11:33 2022/07/20
【好人好事】港鐵遺留長笛獲好心人拾獲　港女失而復得：香港好多好人

你可能感興趣

【好人好事】慈雲山愛心餐廳推$15抗疫餐　老闆娘持續行善：賺錢唔使賺到盡
10:35 2022/07/19
【好人好事】慈雲山愛心餐廳推$15抗疫餐　老闆娘持續行善：賺錢唔使賺到盡
【好人好事】貼心照顧謝賢獲封「最乖男主角」　盤點林家棟重情重義事跡
12:58 2022/07/19
【好人好事】貼心照顧謝賢獲封「最乖男主角」　盤點林家棟重情重義事跡
【好人好事】港鐵遺留長笛獲好心人拾獲　港女失而復得：香港好多好人
11:33 2022/07/20
【好人好事】港鐵遺留長笛獲好心人拾獲　港女失而復得：香港好多好人
交通事故 保安 司機 香港 屯門 元朗

最高瀏覽

【東張西望】交友App渣男直認偷拍性愛片　10多名受害人使用同一性玩具
12:33 2022/07/28
【東張西望】交友App渣男直認偷拍性愛片　10多名受害人使用同一性玩具
【MIRROR演唱會嚴重事故】記者直擊現場事故指全場觀眾大叫　「有人憤怒亦有人十分擔心」
23:19 2022/07/28
【MIRROR演唱會嚴重事故】記者直擊現場事故指全場觀眾大叫　「有人憤怒亦有人十分擔心」
【MIRROR演唱會】電視顯示板高處墮下疑壓傷2名舞蹈員　主辦方要求觀眾離場
22:45 2022/07/28
【MIRROR演唱會】電視顯示板高處墮下疑壓傷2名舞蹈員　主辦方要求觀眾離場