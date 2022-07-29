【名人健身】投資7位數字打造高級健身中心　胡智同親授操肌法練出靚身型

▲ 胡智同（Lynus）近日開設全新健身中心。

疫情前，很多大型健身中心營運作風為人詬病，私人教練（PT）如sales上身，經常「人釘人」推銷健身課程的不良銷售風氣，確實令不少想操肌朋友卻步……想不到胡智同（Lynus）也有同感。

他接受專訪時說：「Exactly，對我來說，健身第一件事不想有人『啄』住自己，第二不是外界講到好辛苦，其實環境可以好chill，大家可跟PT或其他客人做朋友，傾下偈，其實，做GYM有好多目標和方法！」

疫情後，胡智同決定注資7位數字，並在中環威靈頓街落戶，打造意想不到的健身運動空間，這家新店叫「REP.」高級健身中心。

▲ 開完畫展，胡智同（Lynus）和好友Jamie一起合夥開設全新健身中心。（圖片：黃建輝攝）

疫情中期到第五波發生，君不見大型健身中心因社交距離措施而被停業，不少PT因手停口停叫苦連天，有些更轉職做送外賣專員，Lynus表示身同感受。「因為我跟爺爺嫲嫲住，怎樣也得小心點，不想自己確診連累到他們。」

疫情免費PT

這兩年多，他暫停跟學生的操練課堂，而他對於利用zoom等視像形式教練更加不屑。

「這種上堂方法是有點無聊呀！大家隔住屏幕，說真的，我其實看不到學生是否做得正確，學生又看不清我的正確姿勢。始終沒有實戰的氣氛，大家也不太積極，我覺得好無謂。所以疫情期間，好多時我寫一個program給他們，著他們買相關器材，也試過拍短片教他們，也不想收他們費用……」

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因此在疫情稍為緩和，社交措施也鬆綁不少時，他隨即宣布其理想的「REP.」高級健身中心正式開幕，那是一間門口裝飾不帶一點健身中心感覺，店面兩邊分別有一家名叫的Lite 的Salad Bar有盈健康食肆，和一幅超大型掛牆熒幕。

他解釋：「所以整個概念只可以在地鋪才能實行到，如果樓上開店，都只能members only。整個概念是想讓街上的人經過時，特登探頭望望店來發生甚麼事，門口這個空間不會當作銷售健身主題，讓客人走到入面，打開鏡門才發現別有洞天，原來有間gym在裏面。」

另外，他強調：「我們想製造curiousity！也想給人做健身感覺好relaxing，讓大家慢慢進入狀態去運動，始終在gym中聽到有些人嗌得很厲害，是很intensive的一件事情。」

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Lynus表示普通教練課堂現暫定兩個價錢級別（分$950和$1,150，包入場），以位於中環區的首間旗艦店來說定價適中。「價錢不算好貴！想看看反應如何，不想用Sales態度去sell客人，希望能用質素來令客人打從心底願意再回來做運動。」

這次他跟友人共投資了7位數字數目，問到在疫情下還那麼有信心，打算何時回本時，他這樣回答：「當然想短期內回本，但我預計是兩三年之內的事，而最希望可以繼續投資開其他店，讓愉快的健身風氣帶給更多朋友。」

3個胡智同操肌必做動作

談到健身習慣，Lynus坦言視乎在哪一個（非賽季健身／比賽前）階段，即是參賽前後都會不同，而較「平常」的日子，一星期4至5天都會健身，每次也有3個動作落gym場時必做，不過身形健碩的他，也有弱項的。「做腳好難！其實我最不喜歡練腳，但怎樣也得要練，我會當返工那樣！幸好自細有踢足球，雙腳已粗粗地，所以稍加訓練就可以。」

1.操二頭肌（Bicep）

胡智同稱：「每個男生都想隻手大隻，確實做多些就有，但不是千篇一律去做。除了傳統的既定動作模式，也要學懂靈活變化去刺激肌肉群組。舉例，平時一組8至12次，每次做3組。但要隔一段時間改變組合，如發覺bicep沒有進展，可改動成每組做重一點，又或5組都做30次，而因應自己能力調較重量，去到一個點是令肌肉感覺到好『burn』，持之以恆，手瓜一定有看頭的。」

▲ 每次操二頭肌，方法均不同，Lynus說要不斷變化操肌方法，讓肌肉有新刺激才是最佳方法。（圖片：黃建輝攝）

2.蝴蝶機擴胸（Pectoral Fly）

胡智同：「相信無論男士，even女士都希望能把上胸增強，因為可讓胸形更突出，但好多人在練胸肌時出現不少問題。為了針對這問題，我專誠訂了這個美國健身器材品牌的一部Pectoral Fly器械，它能針對性幫助練習擴上胸時遇到的方法，因它的軌有少少特別，會完全感受到胸部完全被扯開，讓肌肉增大。」

▲ 上胸是很難鍛練的一組大肌肉，如何能擴胸，姿勢和握手都有學問。（圖片：黃建輝攝）

3.器械肩膀推舉（Shoulder Press）

胡智同：「坦白說，很多健身友都會忽視操膊頭的重要性，如果想在夏天穿背心時穿得特別好看，膊頭定必要操得好好，尤其我們俗稱所謂飛膊！很多人會利用啞鈴，而這部也是我專誠買回來給學生用，它的好處是可以guide到你direction，而且很容易掌握。」

▲ 膊頭是很多健身朋友忽略一環，Lynus說雖然這組肌肉難練，但若想穿衣好看，就不能不花時間在這方面下功夫。（圖片：黃建輝攝）

記者：黃鑑江

場地提供：REP.高級健身中心（地址：中環威靈頓街25號地下）

查詢：3169 9966