【星二代學校】孫慧雪5歲仔繪畫填色比賽屢奪獎　讀跑馬地免費幼稚園與李元元同校

▲ 孫慧雪的5歲兒子在繪畫、填色比賽屢奪獎。

踏入40歲不久的靚媽孫慧雪育有5歲兒子Riley，工作以外，她盡量花時間陪伴兒子，親力親為湊仔。近日她在社交平台分享，兒子獲得不少繪畫及填色比賽獎項，看來Riley對藝術頗有興趣，媽媽教得好也有功勞。

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母子常參加親子比賽

孫慧雪在Instagram發帖文指，幾年前有相士曾贈她幾句，說她年紀愈大運勢愈好，這幾年將得到很多獎項。她原以是一些演藝獎，結果是︰

點知真係俾佢講中，攞咗好多獎，全部都係同小朋友一齊攞嘅親子獎。

為人母的她與兒子得親子獎當然開心啦，她亦沒有抹煞自己的努力，表示「其實我真係好俾心機，教佢功課同參加比賽㗎！」

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孫慧雪不時分享與Riley的生活日常，也不介意公開私下真實的一面。她曾接受TOPick訪問表示，兒子的性格上跟她小時候一樣，上學比較害羞、安靜不說話。她自小喜歡畫畫，兒子現在也喜歡拿起畫筆繪畫，遺傳了媽媽的藝術天份。

Riley也像媽媽一樣，為人感性，看到感動的卡通音樂片也會哭，曾經在電視看到媽媽演哭戲，他會一邊說「媽媽」一邊哭。

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畢業生升小派位多入傳統名校

據悉Riley入讀位於灣仔區跑馬地的天主教聖瑪加利大幼稚園，該校於1986年創辦，為天主教香港教區17間幼稚園之一。星二代校友包括李璨琛女兒李元元（Lucy）、吳日言的女兒、周汶錡兩名兒子。

天主教聖瑪加利大幼稚園是全港數一數二的名牌幼稚園，強調活動教學，著重學術，分上下午班。據幼稚園概覽資料顯示，該校2021-22年度參與「免費優質幼稚園教育計劃」，扣減政府資助後的全年學費全免。

該校作風低調，加上每年學生升小派位成績優異，贏得家長口碑，要入讀該校不容易，競爭相當大。據學校網頁顯示，很多畢業生升讀聖保祿天主教小學、聖若瑟小學、瑪利曼小學、嘉諾撒聖方濟各學校、番禺會所華仁小學等傳統名校。

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責任編輯︰王明芳