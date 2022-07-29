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【求職陷阱】借出戶口存款轉賬賺佣　25歲女反欠銀行38萬元貸款

社會 12:01 2022/07/29

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(警方提供)

警方今日（29日）表示，一名25歲女文員則誤墮搵快錢騙局，對方聲稱只需借出銀行戶口接收38萬元存款並轉賬至另一戶口，便能賺取1萬9千元佣金。女文員不虞有詐，將個人資料給予對方及完成「任務」。可是她沒有收到佣金之餘，更收到銀行信件指她欠下38萬元貸款。女文員才驚覺，該曾經存入她戶口的38萬元，其實是騙徒用她名義申請的貸款。

另外一名21歲女學生透過招聘網站應徵推廣員，被對方誘騙到虛假時裝網站，進行刷單賺佣「任務」以提升網站銷量，最後損失約1萬4千元。

過去一週涉及「刷單賺佣」求職騙案略為下跌，但仍然存在的假網站數目仍有27個。

假網站

  • Global
  • Pipedrive
  • Posify
  • Across Asia
  • A4lutiom
  • Alibaba-U
  • Boss academy
  • Digital Consulting
  • Digitment
  • First rays

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責任編輯：余思嵐

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