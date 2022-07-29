【生命鬥士】5歲癌童Sheldon接受第3次電療止痛　血指數跌需輸血打升白針

▲ 5歲癌童Sheldon日前接受了第3次電療止痛。

本港5歲男童Sheldon患罕見癌症「神經母細胞瘤」第4期，曾赴西班牙治療、在港接受化療及免疫治療，抗癌路波折重重。Sheldon近日病情反覆，日前接受了第3次的一次性電療作紓緩和止痛，惜血指數跌回谷底需輸血。

由2020年8月確診至今，Sheldon已接受了多次化療、電療、腫瘤切除手術、自體骨髓移植及免疫治療。去年11月，Sheldon遠赴西班牙接受新免疫治療無效，今年2月回港接受化療及免疫治療，惟成效不理想，更有惡化趨勢。檢查報告顯示其骨髓再度出現癌細胞，縱然如此，父母堅持讓兒子治療，不輕言放棄。

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接受第3次一次性電療

昨日（28日）Sheldon的媽媽在facebook專頁「神母小戰士Sheldon」更新兒子消息，Sheldon已接受第3次電療。Sheldon在去年4月接受第1次電療，是腎上腺腫瘤切除手術後的放療，於同年10月前往西班牙求醫前再接受另一次，是全腦及脊椎整個中樞神經的電療，該次治療令他元氣大傷。

▲ Sheldon的病情反覆。（facebook圖片）

Sheldon媽媽回想兒子在伊利沙伯醫院最後一天電療時，家人說過千萬不要再做電療，可惜最終仍然逃不了。Sheldon於26日（星期二）接受了第3次一次性的電療，位置只在雙腿，而是次不是治療性質，只是紓緩和止痛而已。

不過媽媽心裡仍然盼望能同時清除兒子的癌細胞，控制病情，感恩兒童醫院和瑪麗醫院能迅速安排是次治療，希望兒子不要再有痛楚，能夠除去身上的嗎啡止痛貼，減低噁心的感覺。

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血指數跌回谷底要輸血

電療後，Sheldon間中感到雙腿痛，27日（星期三）回兒童醫院覆診時，仍然精力充沛地跑跑跳跳。

不過，估不到Sheldon的血指數在5天內再跌回谷底，又要輸血、輸血小板和打升白針。媽媽得知血庫告急，藉此希望再次呼籲大家能抽空捐血，幫助像Sheldon一樣有需要的病人。

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責任編輯︰王明芳