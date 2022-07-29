【周末好去處】荃新天地「Klook快樂地圖」　免費玩遊戲贏酒店Staycation

▲ 「Klook快樂地圖」限定體驗館由即日起於荃新天地舉行，以旅行為設計概念，可免費玩遊戲贏取獎品。（相片來源：Klook）

Klook首個全新限定體驗館「Klook快樂地圖」，於即日起至8月14日正式登陸荃新天地Citywalk。以「暢玩世界 快樂最大」為主題，將多元化的玩樂體驗融入場地設計佈置，4大遊戲區更可儲電子印花，換取限定禮品及豐富獎品，包括各大酒店Staycation及餐飲現金券等。

▲ 進入大型的禮物盒後，每人將有15秒時間，於狂風中抓緊心水彩紙以贏取豐富獎品。（相片來源：Klook）

會場登記Joy Pass並登入Klook用戶，完成每個體驗後可儲存指定電子印花。只要集齊5個印花即可獲Klook限定獎品，包括旅行收納袋、盒裝口罩、啤酒及$20優惠券等，每日首10名集齊電子印花更可獲Klook x 欣宜 x 珈其限量版撲克牌。

▲ 集齊5個電子印花後即可到禮品中心換領旅行收納袋、盒裝口罩、啤酒及Klook $20 優惠券等獎品。（相片來源：Klook）

4大遊戲區有顛倒酒店、嗅覺挑戰：氣味實驗室、機艙體驗：眼睛去旅行及必抓必中獎的「風」狂禮物盒，獎品總數高達10,000份，當中更有機會獲得五星級酒店Staycation如香港四季酒店及香港美利酒店套票，亦有自助餐$1,000現金券和馬灣挪亞方舟門票等。

▲ 進入模擬機艙後，可以VR大玩日本的滑雪體驗、泰國的海底世界、泰國的寺廟神社、台灣的山岳或台灣的單車遊，重拾旅行的樂趣。（相片來源：Klook）

除了一系列遊戲活動及打卡位外，一連3個週末逢3pm，會場內的熱氣球位置將有刺激的「週末狂搶Code」活動，工作人員會準時揭曉當日的優惠碼，在場人士於Klook app的優惠碼版面鬥快輸入，即有特別折扣及優惠。

▲ 會場特設「週末狂搶Code」活動，於Klook app的優惠碼版面輸入可搶特別折扣及優惠。（相片來源：Klook）

Klook快樂地圖

地址：荃灣楊屋道1號荃新天地1期高層地下中庭

日期：即日起至8月14日

開放時間：星期一至五 12pm - 9pm，星期六及日 11am - 9pm

記者：張頌婷