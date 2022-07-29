【親子好去處】新界6大商場遊樂場打卡一流　粉紅滑梯七彩小屋鯨魚肚內攀爬歷險

▲ 新界6大商場遊樂場打卡一流。

早前介紹過港島及九龍區的商場遊樂場，其實新界也有6個商場附設的遊樂場，其中沙田新城市廣場更有新開的玩樂打卡點，住新界的家長可以帶小朋友去行街之餘兼放電，而且部分遊樂場設於餐廳及Food Court旁邊，放電後可以用餐，相當方便。TOPick整理了新界區的6個商場免費遊樂場，供家長參考。

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葵芳新都會廣場－歷奇樂園

這個戶外歷奇公園在2018年開幕，位於新都會廣場的L5戶外空間，是香港難得一見的大型戶外放電樂園，facebook專頁「暴龍媽媽」過往介紹過，場內有源自芬蘭6.5米高的大型遊樂設施，以可愛的巨型蔬果為造型，集結了不同的遊樂設施，包括不同的攀爬障礙、平衡橋等，相當考驗小朋友體力和平衡感。不過夏天天氣炎熱，要小心遊戲設施高溫燙傷小朋友。

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地址：葵芳新都會廣場L5歷奇公園

開放時間：11:00-14:30；15:00-19:00 （須於每場次前親臨公園入口處領取入場證）

沙田新城市廣場－史奴比開心世界

雖然這個公園有點殘舊，不過勝在多好玩的設施，而且有不少打卡位，包括史奴比大屋、花生校園、黃色的校巴等。公園內還有獨木舟可以免費乘搭，不過比較多人排隊，要耐心等待；另外遊樂場內有長滑梯和各種攀爬設施，假日人流比較多，要注意安全。

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地址：沙田新城市廣場1期3樓平台

開放時間：11:00-19:00

沙田新城市廣場－Fun Park

沙田新城市廣場5樓戶外平台已成為全新夢幻後花園Fun Park，3大主題園區，結合了打卡、玩樂及悠閒元素。facebook專頁「Jasmine&Mama - Kathryn 小喬」版主亦有帶女兒去玩，「動感童園」的粉紅色滑梯相當吸睛，還有「環抱坐圈」、「七彩條子迷宮」、「美妙琴鍵」等，還有紫藤花隧道。

另一邊的「奇妙芝園」以芝士為主題，不同深淺色調的發光牆、巨型光影芝士架等，都適合親子打卡。

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地址：沙田新城市廣場1期5樓戶外平台

開放時間：07:00-22:00

荃灣D‧PARK愉景新城－鯨魚花園

鯨魚花園是與國際著名丹麥遊樂場設計專家Monstrum合作精心打造，facebook專頁「大小芊芊育兒親子記」介紹，公園設施分為2至5歲和5至12歲，集遊樂、音樂、攀爬、歴險等多項智慧發展於一身。

15米長、仿照鯨魚真實大小及型態打造的鯨魚玩樂設施為全亞洲最大，小朋友可以盡情於鯨魚大肚子內和身外遊玩，完成各項挑戰之餘，可更訓練不同肢體技巧。另外還有長頸鹿造型的滑梯十分可愛，而且它是半戶外空間不怕日曬雨淋。

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地址：D‧PARK愉景新城 L1

開放時間：12:00-17:30 （中間有3節清潔時段）

荃灣廣場—太空樂園

這個位於荃灣廣場的空中花園，是一個頗大的公園，遊樂場內有很多攀爬遊戲、2組滑梯，另有鞦韆、搖搖板、車車和氹氹轉等。

不過，版主提醒，由於公園沒有上蓋，一定要做足防曬措施，亦要注意遊樂設施表面的溫度，早上11時許設施扶手都「辣手」，小朋友無法玩，直至下午4時許再去玩就比較好，而小朋友入商場後都要記住抹乾身體，避免在冷氣地方著涼。

▲ 太空樂園內有很多攀爬遊戲。（「暴龍媽媽」授權轉載）

地址：荃灣廣場L5空中花園

開放時間：10:30-20:00（14:00-14:30為清潔時間）

元朗YOHO MALL－新奇遊樂場

Facebook專頁「Little twin stars龍鳳寶寶」版主過往介紹過，這個戶外遊樂場設有特色七彩小屋，不但打卡一流，小朋友更可以在小屋內爬上爬落，捐窿捐罅，互相追逐。

戶外遊樂場更設有小型趣怪繩網陣及旋轉椅，另有多個搞笑造型遊玩設施，包括直升機滑梯、Babyshark氹氹轉、木馬氹氹轉、手搖旋轉杯、刺激好玩的冰屋滑梯及可愛小狗造型捐山窿等。

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地址：元朗Yoho Mall形點1期2樓 （Foodeli 美食廣場戶外遊樂場）

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責任編輯︰林愛娜