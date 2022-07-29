【生命鬥士】19歲確診末期卵巢癌無藥可醫　抗癌少女把握最後時光實現環島夢

▲ 抗癌少女把握最後時光，實現環島夢。

把握時光活在當下，台灣一名24歲女生湯佩姿，19歲時確診末期卵巢癌，一度被醫生斷言只剩3個月壽命。湯佩姿堅強地捱過5年抗癌時光，今年5月又第4度被醫生建議居家安寧，並獲告知已沒有任何藥物對她有效。佩姿於是決定把握當下，完成最後的環島夢想，盡量不留遺憾。

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據Facebook專頁「抗癌小天使－湯佩姿」，佩姿在今年5月發帖，公開籌募環島及醫藥費。佩姿指自己從19歲被診斷出卵巢癌末期後，青春就在醫院和數不盡的治療中度過。

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而即使曾被斷言剩不到3個月壽命的時間，佩姿也咬緊牙關撐過，但日前醫生又第4次建議她轉居家安寧，並告知她已藥石失靈，於是她決定先好好休息，開始她的環島夢想。

我的夢想，就是想要繼續活下去。可以的話，也想把握體力尚可時，多出去走走，別讓人生留下遺憾。這件事對許多人來說很簡單，對我來說，卻很困難。

佩姿表示，居家安寧後，光是維持每個月固定開銷包含醫療、營養品、生活費，就花費不少。自己無法工作賺錢，爸爸也為了好好照顧她而辭職。為了不想成為家人重擔，也不想因癌症而被剝奪「做夢的權利」，她希望能透過募資一圓環島夢。

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自6月初，佩姿開始環島遊，先是從屏東開展三日兩夜之旅，過程中卻因劇烈嘔吐和疼痛而需即時入院，回家靜養。而近日她身體有所好轉，亦再開始旅程，並在7月25日（周一）表示正身處宜蘭。

卵巢癌病徵不明顯 與經期前後痛症相似

卵巢癌在本港10大女性常見癌症中排第6位，不少患者因病徵不明顯而難以及時求醫，令治療延遲。臨床腫瘤科專科醫生施俊健指出，本港卵巢癌患者以中年女士為主，但近年亦有年輕化趨勢，平均發病年齡為52歲。

其主要病徵包括：

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施俊健建議，若以上病徵在病人身上持續多個星期就應該馬上求醫，又建議女士應做定期婦科檢查。他指出，卵巢本身位於盆腔深處，發病時沒有明顯病徵，而相關病徵亦與消化系統問題相似，甚至是經期前後也會有這些痛症，故難以令人意識到自己患病。

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責任編輯：羅嘉欣