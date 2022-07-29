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【親子好去處】B.Duck現身香港動漫電玩節　聯乘50位藝術家作品展百變形象

休閒消費 16:29 2022/07/29

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熱門 MIRROR演唱會 DSE 超市大搜查 白色強人II 消委會 香港小姐2022 1萬消費券 靚太安樂窩 升中面試 小一派位

超過50位世界各地藝術家親自繪製出多樣風格的B.Duck。（機構提供）

香港動漫電玩節今天開幕，形象百變且創意不斷的B.Duck，今年會繼續現身動漫電玩節，並設有「繽fun彩虹」擲彩虹攤位及產品銷售區，更與潮巨匠藝術展舉辦「B.Duck x World Artists藝術家Duck意作品展」，邀請了超過50位來自日本、韓國，法國，泰國、馬來西亞、新加坡等地的潮玩藝術家，為B.Duck 16cm公仔注入獨特藝術風格及設計，每件作品均由藝術家親自繪製，更可供現場購買！ 

日本插畫藝術家Meruhen Rieko的作品。（機構提供）

Duck意作品展集合不同風格的藝術家參展，包括插畫家、玩具設計師、紋身師、雕塑藝術家等，帶來可愛、型格、繽紛、街頭塗鴉等多樣風格個性的B.Duck。

日本插畫家Meruhen Rieko為B.Duck畫上角色RIBONchan，更飾以波點和草莓圖案；法國Popandtoys所製作的B.Duck飾以光滑表面配搭黑金配色，摩登簡約，更擺出俏皮伸脷表情，添加玩味感覺；香港INK TATTOO STUDIO則以青銅時代文化為靈感，打造極具特色的青銅B.Duck。

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展場內亦設有B.Duck「繽fun彩虹」擲彩虹攤位，大家可一試運氣，贏取豐富獎品！產品銷售區則有多款精品服飾，包括玩水玩具、浴室用品，服飾及背囊等，部分精品更以低至$10發售。

第23屆香港動漫電玩節

日期︰即日至8月2日

地點︰香港會議展覽中心一號展覽廳（A45攤位）

記者︰李越樺

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