【煽惑投白票】涉煽惑他人投白票　前中大學生會會長蘇浚鋒與另1人准保釋候訊

▲ 前中大學生會會長蘇浚鋒今到庭應訊。 （ 梁偉榮攝）

前中大學生會長蘇浚鋒與1名58歲男子涉於2021年立法會選舉期間，在Facebook個人專頁轉載前民主黨議員許智峯被指煽惑他人投白票的貼文，日前被廉署起訴，兩人各被控1項在選舉期間內作出藉公開活動煽惑另一人不投票或投無效票的非法行為罪，今於（29日）西九龍裁判法院提堂。2人暫毋須答辯，案件分別押後至8月26日及9月9日再訊，以待辯方提供法律意見及索取文件，被告分別准以400元及1,000元保釋候訊。

2名被告為蘇浚鋒（23歲，項目主任）及陳星（58歲，福利工作員），各被控1項在選舉期間內作出藉公開活動煽惑另一人不投票或投無效票的非法行為罪。

控方於庭上要求被告答辯，但兩被告代表律師均申請押後案件，以待提供法律意見及索取文件，蘇的代表律師另表示今早才收到控方案情。裁判官余俊翔遂將蘇的案件押後至9月9日再訊，陳的案件則押後至8月26日再訊，被告准以原有條件保釋。

蘇浚鋒被指於2021年10月30日至12月15日期間，在2021年立法會換屆選舉中，藉公開活動作出非法行為，即在一個名為「So Tsun Fung」的Facebook 專頁上轉載一個名為「許智峯 Ted Hui Chi Fung 」 的Facebook 專頁的2021年10月29日的貼文，而該貼文煽惑另一人以任何方式處置其選票，致使該選票在立法會選舉中被視為無效。

陳星被指在2021年10月30日至11月2日期間，在一個名為「Douglas Chan」的Facebook 專頁上轉載一個名為「許智峯 Ted Hui Chi Fung 」 的Facebook 專頁同一貼文。

▲ 被告陳星。（梁偉榮攝）

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記者：陳曉欣