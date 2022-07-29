  • 35°C
香港時間 : 2022729日 (週五) 14:13
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : MIRROR演唱會 DSE 超市大搜查 白色強人II 消委會 香港小姐2022 1萬消費券 靚太安樂窩 升中面試 小一派位
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【探索大自然】陪伴女兒參加森林探索之旅　楊茜堯不怕暴曬行山涉水

育兒經 13:01 2022/07/29

分享：

分享：

熱門 MIRROR演唱會 DSE 超市大搜查 白色強人II 消委會 香港小姐2022 1萬消費券 靚太安樂窩 升中面試 小一派位

楊茜堯陪小珍珠參加森林探索之旅，無懼暴曬、行山、涉水，最緊要女兒開心。

兩年抱兩的楊茜堯（前名楊怡）先後在2020年4月誕下女兒羅翊心「小珍珠」，翌年12月誕下幼子Eden，成功湊夠「好」字。

最新影片推介：

全職媽媽的楊茜堯，日前相約好姊妹張美妮母女一同參加兩日的森林歷奇，讓「小珍珠」親親大自然，

一連兩天的森林探索之旅圓滿完成，好開心可以同Kelly姐姐(張美妮女兒) ,還有新認識的uncle 同哥哥一齊玩，珍珠第一次玩甚麼也怕，很被動，不肯下水，要抱抱。

    點擊圖片放大
    +7
    +6

兩歲的小珍珠，經過一日的warm up，翌日進步了不少，更大膽去溪澗玩水，媽媽都不禁大讚，

第二天進步了很多，自己會參與玩，和大家互動，還很大膽下水玩，媽媽見你玩得開心，媽媽也很開心。離開水時，還發現片片發脹了，掩面大笑，有點不好意思了。

楊茜堯表示這個探索之旅很充實，並為女兒打氣，「加油哦，寶貝，人生還有很多挑戰，你要好好去探索和享受。」

在炎炎夏日，烈日當空下，小珍珠和Kelly玩到滿頭大汗，但作為媽媽的楊茜堯同張美妮當然不怕曬不怕熱，為的只想女兒有一個好的體驗。媽媽們辛苦了！

    點擊圖片放大
    +7
    +6

【名師試題教室】睇片連工作紙  中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

責任編輯︰王明芳

相關文章

【最好禮物】楊茜堯晒懷孕寫真送兒子禮物 拆解臍帶血及臍帶膜作用
11:29 2022/02/26
【最好禮物】楊茜堯晒懷孕寫真送兒子禮物 拆解臍帶血及臍帶膜作用
【留家抗疫】楊茜堯晒湊仔日常　羅子溢一個原因不在子女面前表露負面情緒
11:06 2022/03/14
【留家抗疫】楊茜堯晒湊仔日常　羅子溢一個原因不在子女面前表露負面情緒
【留家慶生】楊茜堯羅子溢為女兒慶祝2歲生日　小珍珠盡得父母真傳眼大大勁可愛
14:48 2022/04/18
【留家慶生】楊茜堯羅子溢為女兒慶祝2歲生日　小珍珠盡得父母真傳眼大大勁可愛

你可能感興趣

【最好禮物】楊茜堯晒懷孕寫真送兒子禮物 拆解臍帶血及臍帶膜作用
11:29 2022/02/26
【最好禮物】楊茜堯晒懷孕寫真送兒子禮物 拆解臍帶血及臍帶膜作用
【留家抗疫】楊茜堯晒湊仔日常　羅子溢一個原因不在子女面前表露負面情緒
11:06 2022/03/14
【留家抗疫】楊茜堯晒湊仔日常　羅子溢一個原因不在子女面前表露負面情緒
【留家慶生】楊茜堯羅子溢為女兒慶祝2歲生日　小珍珠盡得父母真傳眼大大勁可愛
14:48 2022/04/18
【留家慶生】楊茜堯羅子溢為女兒慶祝2歲生日　小珍珠盡得父母真傳眼大大勁可愛
好去處 正能量 張美妮 楊怡 大自然

最高瀏覽

【MIRROR演唱會】消息：舞蹈員李啟言傷勢嚴重　正進行骨科手術
今日 12:36
【MIRROR演唱會】消息：舞蹈員李啟言傷勢嚴重　正進行骨科手術
【東張西望】交友App渣男直認偷拍性愛片　10多名受害人使用同一性玩具
12:33 2022/07/28
【東張西望】交友App渣男直認偷拍性愛片　10多名受害人使用同一性玩具
【MIRROR演唱會嚴重事故】記者直擊現場事故指全場觀眾大叫　「有人憤怒亦有人十分擔心」
23:19 2022/07/28
【MIRROR演唱會嚴重事故】記者直擊現場事故指全場觀眾大叫　「有人憤怒亦有人十分擔心」