【探索大自然】陪伴女兒參加森林探索之旅　楊茜堯不怕暴曬行山涉水

▲ 楊茜堯陪小珍珠參加森林探索之旅，無懼暴曬、行山、涉水，最緊要女兒開心。

兩年抱兩的楊茜堯（前名楊怡）先後在2020年4月誕下女兒羅翊心「小珍珠」，翌年12月誕下幼子Eden，成功湊夠「好」字。

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全職媽媽的楊茜堯，日前相約好姊妹張美妮母女一同參加兩日的森林歷奇，讓「小珍珠」親親大自然，

一連兩天的森林探索之旅圓滿完成，好開心可以同Kelly姐姐(張美妮女兒) ,還有新認識的uncle 同哥哥一齊玩，珍珠第一次玩甚麼也怕，很被動，不肯下水，要抱抱。

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兩歲的小珍珠，經過一日的warm up，翌日進步了不少，更大膽去溪澗玩水，媽媽都不禁大讚，

第二天進步了很多，自己會參與玩，和大家互動，還很大膽下水玩，媽媽見你玩得開心，媽媽也很開心。離開水時，還發現片片發脹了，掩面大笑，有點不好意思了。

楊茜堯表示這個探索之旅很充實，並為女兒打氣，「加油哦，寶貝，人生還有很多挑戰，你要好好去探索和享受。」

在炎炎夏日，烈日當空下，小珍珠和Kelly玩到滿頭大汗，但作為媽媽的楊茜堯同張美妮當然不怕曬不怕熱，為的只想女兒有一個好的體驗。媽媽們辛苦了！

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責任編輯︰王明芳