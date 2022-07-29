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【MIRROR成員】MIRROR演唱會遇嚴重事故　皮寶寶暫停Frankie生日應援活動

娛樂 12:43 2022/07/29

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Frankie Fans Club（FFC）取消了生日應援活動。

人氣男團MIRROR成員「皮皮」陳瑞輝（Frankie）今天（7月29日）生日，Frankie Fans Club（FFC）本來一早已為皮皮準備了一系列的應援活動，然而MIRROR演唱會昨晚（7月28日）發生嚴重事故以致需要腰斬，FFC亦無意繼續慶祝活動，並有了新安排。

【MIRROR演唱會】Frankie跌傷後報平安　逾萬網民聯署要求主辦方注意演出安全

最新影片：七師傅專訪

Frankie Fans Club於官方IG發帖文公布最新安排：

基於演唱會事故，有關生日應援活動暫時有以下安排:

1️⃣雪糕免費派發活動將會取消
原定FFC安排的13:00-15:00免費雪糕派發活動決定取消，其餘時間雪糕車不是本會租用時間，該雪糕車依照該公司安排到不同地方，路線安排與本fansclub無關。

2️⃣iSquare 3/F大型裝置安排
由於行政因素，大型裝置暫時會繼續擺放，進一步需留待與商場協商再公佈。

【MIRROR演唱會】Frankie開腔談MIRROR隱形人　陳瑞輝從不放棄憑《IT狗》漸露光茫

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此外，FFC提供資訊幫助心情受影響的鏡粉，寫道：

香港紅十字會對意外表示難過，已因應狀況啟動"Shall We Talk"心理支援熱線，為有需要人士提供情緒支援。所有人士包括工作人員、現場觀眾或從媒體得知有關消息嘅人士，若因事件而引致情緒不安，均可致電。服務由已受相關訓練的職員及義工提供，並由臨床心理學家作出專業支援。

熱線號碼：+852 5164 5040
熱線服務時間：即時（7月29日凌晨）至7月29日中午12時正
市民亦可以WhatsApp 短訊 +852 5164 5040或Telegram @hkrcshallwetalk預約服務

*大型意外突然發生在眼前，大家或會不懂反應、感到擔心或氣憤。
若你感到困擾，請：
1. 暫停觀看相關片段、社交媒體或新聞
2. 找朋友傾訴或陪伴
3. 照顧自己，盡可能休息

若情緒被受困擾，請聯絡心理學家或心理急救員傾訴。祝福所有傷者早日康復。

撰文 : TOPick柴犬出動

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