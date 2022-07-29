【MIRROR成員】MIRROR演唱會遇嚴重事故　皮寶寶暫停Frankie生日應援活動

人氣男團MIRROR成員「皮皮」陳瑞輝（Frankie）今天（7月29日）生日，Frankie Fans Club（FFC）本來一早已為皮皮準備了一系列的應援活動，然而MIRROR演唱會昨晚（7月28日）發生嚴重事故以致需要腰斬，FFC亦無意繼續慶祝活動，並有了新安排。

【MIRROR演唱會】Frankie跌傷後報平安 逾萬網民聯署要求主辦方注意演出安全

最新影片：七師傅專訪

Frankie Fans Club於官方IG發帖文公布最新安排：

【MIRROR演唱會】Frankie開腔談MIRROR隱形人 陳瑞輝從不放棄憑《IT狗》漸露光茫

此外，FFC提供資訊幫助心情受影響的鏡粉，寫道：

香港紅十字會對意外表示難過，已因應狀況啟動"Shall We Talk"心理支援熱線，為有需要人士提供情緒支援。所有人士包括工作人員、現場觀眾或從媒體得知有關消息嘅人士，若因事件而引致情緒不安，均可致電。服務由已受相關訓練的職員及義工提供，並由臨床心理學家作出專業支援。

熱線號碼：+852 5164 5040

熱線服務時間：即時（7月29日凌晨）至7月29日中午12時正

市民亦可以WhatsApp 短訊 +852 5164 5040或Telegram @hkrcshallwetalk預約服務

*大型意外突然發生在眼前，大家或會不懂反應、感到擔心或氣憤。

若你感到困擾，請：

1. 暫停觀看相關片段、社交媒體或新聞

2. 找朋友傾訴或陪伴

3. 照顧自己，盡可能休息

若情緒被受困擾，請聯絡心理學家或心理急救員傾訴。祝福所有傷者早日康復。