【隱形殺手】三成糖尿病人士患心臟衰竭　初期症狀不明顯死亡率高4至8倍

▲ 糖尿病人比一般人患各類心血管疾病的風險高2至4倍。

糖尿病人比一般人患各類心血管疾病的風險高2至4倍，當中以心臟衰竭最普遍，初期症狀不明顯，卻是足以致命的隱形殺手。有研究發現，糖友因心臟衰竭而入院的機會比一般人高33%；糖友若同時患心臟衰竭，死亡率會比一般糖尿病人高4至8倍。

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糖尿病常見併發症大致可分為兩類，小血管疾病，如糖尿腎、糖尿眼、糖尿腳，以及大血管病，如糖尿心、缺血性中風。為預防併發症，醫生會建議患者每年進行一次全面的併發症評估檢查，包括血液、尿液、足部和眼部檢查，一旦發現問題便可及早治療，有助減輕致命風險。不過，這些檢查只能有效判斷小血管併發症的風險，卻對大血管疾病束手無策。

由於心臟衰竭初期沒病徵，定期接受心血管疾病風險檢查是最好的預防方法，檢查項目包括醫學影像檢查，如電腦斷層冠狀動脈血管造影、心臟磁振造影和心臟超音波檢查，以及血液檢查如NT-proBNP、BNP、hs-cTn等，其中NT-proBNP在過去5年被視為診斷和監測心臟衰竭的黃金指標。

NT-proBNP是心室細胞製造和分泌的荷爾蒙，當心室出現擴張、肥厚或受壓等結構變化時，便會釋放在血液中。正常的NT-proBNP數值介乎50pg/mL至125pg/mL，超標便有心臟衰竭風險，未來12個月因心血管病入院或死亡的機會，比低風險患者（數值低於 125pg/mL）高近3倍。有研究指出，沒有心臟病紀錄但NT-proBNP數值超標的人，應考慮處方保護心臟藥物降糖藥，以降低入院或死亡比率。

我有一位病人黃太，她一直有「三高」問題，長期服用血壓和膽固醇藥來控制，而糖尿病指數只屬踩界。早前她開始氣喘，懷疑甲狀腺有問題，我為她安排了NT-proBNP心血管疾病風險抽血檢查，檢查結果顯示NT-proBNP指數超過1000pg/ml，遠超出正常的125pg/ml，反映心臟衰竭的風險很高，所以需要立即進一步做其他更詳細的心臟檢查，如心臟超聲波和心導管檢查等，找出病因；在控制糖尿病方面，也須即時採用更有心臟保護實證的藥物如口服SGLT-2抑制劑和皮下注射GLP-1受體促效劑，以降低她出現心血管併發症的機會。

由此可見，早期心臟衰竭並沒有明顯病徵，但卻可以隨時取人性命。糖尿病人要對付這個隱藏殺手，應定期做心血管疾病風險檢查，及早發現問題便可對症下藥，「治未病之病」。

標題經TOPick編輯修改，原題為「三成糖尿病人士患心臟衰竭 死亡率高4至8倍 NT-proBNP有助找出隱形殺手」