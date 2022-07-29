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【打擊罪行】以體育會作掩飾破疑非法賭檔　警深水埗拘10人

社會 12:50 2022/07/29

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(警方提供)

警方今日（29日）表示，搗破懷疑非法賭檔，檢獲一批賭具及賭款，拘捕10人。

深水埗警區特別職務隊昨日突擊搜查界限街一個單位，搗破一個以註冊體育會名義註冊的懷疑非法賭檔，相信不法之徒利用體育會作掩飾。行動中，警方拘捕一名33歲姓江男子，涉嫌「經營賭博場所」；另外，單位內3男5女，年齡介乎48至81歲，涉嫌「在賭博場所內賭博」被捕。與此同時，所有被捕人亦同時涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止聚集）規例》（第599G章），分別被警方提出檢控或發出定額罰款通知書。

此外，其中一名60歲姓鍾女子，亦涉嫌故意阻撓在正當執行職務的警務人員被捕。所有被捕人已獲准保釋，部分人需於八月下旬向警方報到。

根據香港法例第148章《賭博條例》，任何人經營或協助經營非法賭場，一經定罪，最高可被判處罰款500萬元及監禁7年。而任何人士在賭場內賭博，亦屬違法，首次定罪，可被判處罰款3萬元及監禁9個月。

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責任編輯：余思嵐

 

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