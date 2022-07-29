【回歸】TVB小花陳嘉慧感激前輩帶入戲　郭晉安獲看好第4度封視帝

▲ 《回歸》今晚迎來大結局。

TVB劇集《回歸》今晚迎來大結局，結局周緊湊劇情浪接浪，昨晚（7月28日）逐步揭開麗娟（陳煒飾）如何對付鄭智和（石修飾）及馬志圖（徐榮飾）；原來麗娟一早得悉巧瑤（陳嘉慧飾）是徐榮「二五仔」，並反利用瑤瑤設局讓鄭主席和馬志圖中計，麗娟背後更暗藏另一Big Boss。

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4個月認真製作

今晚（7月29日）大結局除了西環「粵德居」生死存亡引發網民關注，麗娟與耀祖（郭晉安飾）能否破鏡重圓亦是焦點所在。



據知，為配合劇集主題及增加新鮮感，劇組專誠花了4個月時間籌備及打造「元宇宙粵德居」，除了還原西環「粵德居」內部陳設，每位伙計的Avatar（虛擬化身）亦是製作認真。安仔、煒哥、何廣沛及陳曉華穿梭交錯的出現，亦增加了故事的可觀性及感人度。

談到最後一幕拍攝，由於需要戴上眼罩的安仔及煒哥運用想像力演繹置身「元宇宙粵德居」的感覺，相當考演技。

煒哥亦坦言拍攝時有一定難度：「因為元宇宙對於我嚟講係陌生嘅，所以要靠好大幻想力去演。但因為劇本寫得好清晰，包括角色年輕時嘅經歷同故事，所以喺情感拿捏方面都幫咗我好多。」

據知結局的元宇宙場口由於要透過鏡頭交代不少劇情，故此需採用多角度拍攝以達到相關效果。

被看好第4度稱帝

昨晚高潮位落在因被馬志圖利用、慘成眾矢之的的瑤瑤身上；尤其跪地向耀祖求饒一幕，更引起網民熱討。

網民普遍認為陳嘉慧（Erica）演技尚有進步空間，但指以新人要Handle如此複雜的逾3分鐘情緒場口，Erica算合格有餘。

網民又指，整場戲的亮點都集中在勁好戲的安仔身上，無論是相關場口或是昨晚的法庭戲，安仔都成功牽動網民情緒，網民留言力推安仔今年第4度封視帝：「今年睇咗咁多套，暫時最好戲真係安仔。」

▲ 陳嘉慧感謝郭晉安帶入戲。

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陳嘉慧感激郭晉安帶入戲

安仔坦言十分感激大家喜歡耀祖這個角色：「好少演呢類咁簡單直接嘅角色，都有一定難度，因為小人物角色一定要引起觀眾共鳴。」

他亦謂很喜歡昨晚的法庭戲，並謙稱是台前幕後整個團隊功勞：「全靠佢哋喺後面助攻，出嚟效果先至會好。演員嘅戲唔可以單靠一個人去演，等同一隊球隊，要入球一定要有人助攻。」

Erica亦指安仔幫了自己很多，並感謝在場所有前輩的教導及幫忙：「安仔真係幫咗我好多，佢不斷帶住我入戲，同埋現場好多前輩佢哋畀咗個好好嘅氣氛出嚟，令我更加投入到件事。而嗰場戲最難嘅地方，亦係因為有咁多前輩望住自己拍喊戲，真係有啲驚。」

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