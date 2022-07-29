  • 35°C
香港時間 : 2022729日 (週五) 14:13
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : MIRROR演唱會 DSE 超市大搜查 白色強人II 消委會 香港小姐2022 1萬消費券 靚太安樂窩 升中面試 小一派位
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【動漫節】馬沙專用魔蟹+自護號+黃金戰士限定口罩　會場優惠價發售吸引動漫迷

休閒消費 13:21 2022/07/29

分享：

分享：

熱門 MIRROR演唱會 DSE 超市大搜查 白色強人II 消委會 香港小姐2022 1萬消費券 靚太安樂窩 升中面試 小一派位

口罩品牌Gimans Care進駐動漫節。（Gimans Care提供）

一年一度香港動漫節開鑼在即，香港口罩品牌Gimans Care宣佈於7月29日至8月2日參展（攤位： C29），讓一眾動漫迷入手精選的會場限定優惠精品，以及最新款式的口罩。

【動漫電玩節2022】動漫電玩節今日開幕　有人通宵輪候進場

最新影片：七師傅專訪

動漫節期間，品牌為各位動漫迷帶來深受不同年齡層、喜好的人氣動漫精品，部分更是日本空運到港。

當中包括近期深受歡迎的熱門動畫：《機動戰士高達》、《新世紀福音戰士》和即將上映第25部劇場版的《名偵探柯南》等，將推出多款精選優惠套裝及各類型全新會場首發精品及口罩。除此之外，風靡不同年代的懷舊動畫再度回歸，喚醒大家的童年回憶，包括：《超時空要塞》、超級經典角色《東映系列：大鐵人17號、V型電磁俠-波羅五號、超力電磁俠-孔巴德拉V、宇宙刑事、電腦奇俠及宇宙大帝》、《龍之子系列：黃金戰士、小雙俠及神勇飛鷹俠》、永井豪《鐵甲萬能俠》一同齊集，各式各樣的特色產品，讓動漫迷重拾童年回憶。

當中大部分精品更是首次於香港亮相，並以會場優惠價發售。

【親子好去處】B.Duck現身香港動漫電玩節　聯乘50位藝術家作品展百變形象

    點擊圖片放大
    +9
    +8

另外，會場亦設有打卡位，擺放了1：1江戶川柯南角色紙牌與粉絲們合照留念。

品牌旗下的口罩均獲Astm level 3以及歐盟en14683細菌測試通過，並不時推出潮流及人氣卡通款式。

品牌除了在旺角、銅鑼灣、九龍灣、大埔和將軍澳設有分店外，早前於上水中心及屯門市廣場開設新店，方便各區的客人。

相關文章

【機動戰士高達】《庫克羅斯•德安之島》8月25日上映　動漫節限量發售電影前賣券
17:34 2022/07/25
【機動戰士高達】《庫克羅斯•德安之島》8月25日上映　動漫節限量發售電影前賣券
【動漫電玩節2022】動漫電玩節今日開幕　有人通宵輪候進場
今日 11:08
【動漫電玩節2022】動漫電玩節今日開幕　有人通宵輪候進場

你可能感興趣

【機動戰士高達】《庫克羅斯•德安之島》8月25日上映　動漫節限量發售電影前賣券
17:34 2022/07/25
【機動戰士高達】《庫克羅斯•德安之島》8月25日上映　動漫節限量發售電影前賣券
【動漫電玩節2022】動漫電玩節今日開幕　有人通宵輪候進場
今日 11:08
【動漫電玩節2022】動漫電玩節今日開幕　有人通宵輪候進場
口罩 卡通動漫 香港動漫電玩節 娛樂機構 娛樂人物職業 娛樂行業

最高瀏覽

【MIRROR演唱會】消息：舞蹈員李啟言傷勢嚴重　正進行骨科手術
今日 12:36
【MIRROR演唱會】消息：舞蹈員李啟言傷勢嚴重　正進行骨科手術
【東張西望】交友App渣男直認偷拍性愛片　10多名受害人使用同一性玩具
12:33 2022/07/28
【東張西望】交友App渣男直認偷拍性愛片　10多名受害人使用同一性玩具
【MIRROR演唱會嚴重事故】記者直擊現場事故指全場觀眾大叫　「有人憤怒亦有人十分擔心」
23:19 2022/07/28
【MIRROR演唱會嚴重事故】記者直擊現場事故指全場觀眾大叫　「有人憤怒亦有人十分擔心」