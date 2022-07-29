【動漫節】馬沙專用魔蟹+自護號+黃金戰士限定口罩　會場優惠價發售吸引動漫迷

▲ 口罩品牌Gimans Care進駐動漫節。（Gimans Care提供）

一年一度香港動漫節開鑼在即，香港口罩品牌Gimans Care宣佈於7月29日至8月2日參展（攤位： C29），讓一眾動漫迷入手精選的會場限定優惠精品，以及最新款式的口罩。

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動漫節期間，品牌為各位動漫迷帶來深受不同年齡層、喜好的人氣動漫精品，部分更是日本空運到港。

當中包括近期深受歡迎的熱門動畫：《機動戰士高達》、《新世紀福音戰士》和即將上映第25部劇場版的《名偵探柯南》等，將推出多款精選優惠套裝及各類型全新會場首發精品及口罩。除此之外，風靡不同年代的懷舊動畫再度回歸，喚醒大家的童年回憶，包括：《超時空要塞》、超級經典角色《東映系列：大鐵人17號、V型電磁俠-波羅五號、超力電磁俠-孔巴德拉V、宇宙刑事、電腦奇俠及宇宙大帝》、《龍之子系列：黃金戰士、小雙俠及神勇飛鷹俠》、永井豪《鐵甲萬能俠》一同齊集，各式各樣的特色產品，讓動漫迷重拾童年回憶。

當中大部分精品更是首次於香港亮相，並以會場優惠價發售。

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另外，會場亦設有打卡位，擺放了1：1江戶川柯南角色紙牌與粉絲們合照留念。

品牌旗下的口罩均獲Astm level 3以及歐盟en14683細菌測試通過，並不時推出潮流及人氣卡通款式。

品牌除了在旺角、銅鑼灣、九龍灣、大埔和將軍澳設有分店外，早前於上水中心及屯門市廣場開設新店，方便各區的客人。