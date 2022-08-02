【寵物情緣】兒子攜犬回流怕狗港媽頂硬上　相處一年克服恐懼擦出人寵情緣

▲ 原本天性怕狗的港媽Cicilia，為了幫回流香港的兒子照顧愛犬，硬著頭皮克服恐懼，結果擦出愛火花，與牧羊犬培養出深厚感情。

Jayden是一隻俊俏的澳洲牧羊犬，牠的主人名Cecilia，但已給「Jayden媽」稱號取代。原本天性怕狗的她，為了幫兒子照顧愛犬，硬著頭皮不斷說服自己可以克服恐懼，結果這一年多以來和Jayden朝夕相處後，已經視牠如第二個兒子，萬般愛錫。

說Jayden俊俏實在不為過，筆者於寵物餐廳初見牠第一面已被吸引，Jayden披一身發亮柔軟的黑白色長毛，玳瑁色的雙眼炯炯有神，很乖巧地坐在主人身旁，只是當餐廳侍應捧著寵物小食來到牠跟前時，牠即時反應興奮，為食樣出晒嚟。

Jayden媽說這裏是牠每天必到兩次的餐廳，正如大部分人每天去茶餐廳一樣，要吃comfort food，唔去唔安樂。

兒子帶狗回流

因為Jayden媽正好住在樓上的酒店式公寓，碼頭附近又是寵物公園，要帶Jayden逛街和到餐廳下午茶十分方便。她說到和Jayden的緣份是天意。「我是真的很怕狗，由小到大去到有狗的朋友家，一定要叫朋友把狗綁起來或關在房中，不能讓狗碰到我。」她笑說。

▲ Jayden的溫柔實在使人對牠愛錫有加，難怪Jayden媽常和牠形影不離。(黃建輝攝)

但去年初住在美國的兒子說要回港居住，還要帶著一隻狗回來，內心頓時忐忑不安。「我本身是一個長期病患兼有些抑鬱，因為做了一個腰部手術，日常活動不宜太過舟車勞動，所以便和丈夫搬到酒店公寓住。正好那裏是寵物友善酒店，符合到可以養寵物的條件，便答應兒子的要求。」

她續道，當知道兒子千里迢迢要在美國帶一隻狗回來，當中所要處理的繁瑣手續如打檢疫針、動物報關、訂機票、找寵物中介等等事務，實在多不勝數，少點耐性也不行，而她亦不得不佩服兒子的愛狗之情。

兒子還向媽媽透露Jayden一件好笑事，就是當兒子某日開始執行李時，每當他把將一件物件放入行李箱內，Jayden便會用口叼走那物件，如是者，重複了幾次，兒子只覺好笑，沒好氣地待牠睡了後再執拾。

克服怕狗恐懼

當以為一切準備妥當後，卻是人算不如天算。因著某些沒能料到的原因，令到Jayden早過兒子完成隔離，所以便需要媽媽早幾天幫忙照顧Jayden。「還記得當寵物agent把Jayden送到酒店時，我的第一個印象是牠好乖、沒有吠，樣子亦靚仔，不是太怕牠。只是覺得牠有些不開心，可能是被關得太久的自然反應吧。」她回憶說。

但當牠幾日後見回真正的主人後，心情立時回復興奮。就這樣開始了「一家四口」的香港生活。不過兒子的工作十分忙碌，不單需早出晚歸，許多時還會不回家睡，Jayden的日常起居便真的是由兩老照顧了。

▲ Jayden還未變肥仔時的英姿。(受訪者提供)

「丈夫怕我不習慣，最初由他負責每天兩次帶狗落街散步和如廁，但日子久了，我也嘗試帶牠外出，牠很乖地讓我拖著，加上商場又開了一間寵物餐廳，漸漸地便習慣了帶牠去散步，到餐廳坐坐，讓牠見見其他動物，大家都順便歎下tea，感覺好舒服。」Jayden媽說。

愛睇卡通片

自此Jayden媽不但不再怕狗，而且還因著Jayden的緣故，報了不少有關寵物的課程，如狗隻行為訓練、動物急救、寵物按摩等等，都是想了解更多Jayden的表現。

她直言這一年多和Jayden的相處很開心，自己的心情開朗了。而Jayden許多時的行為更令她感動，她特別記得有一次帶Jayden行街時，一不留神跌倒，雙膝擦傷滲血。「當時Jayden立即用脷輕輕地舔我的傷口，我已經忍不住流眼淚了。」

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Jayden的溫柔實在使人對牠愛錫有加，難怪Jayden媽常和牠形影不離，但她笑說有時都會「獨留孩童」在家。「我要到街市買餸時，便會開著電視，轉到Cartoons Network台給牠看，牠便會坐定定睇到我回來。」

本身是澳洲牧羊犬的Jayden，屬於工作犬品種，具有很強的畜牧和守護能力，可以全天候地工作，體格甚佳。不過，來到香港當然沒有在美國般的空間可讓牠自由奔跑，加上主人又常給牠零食，養到Jayden肥肥白白，體重超標，現在要on diet。

別以為Jayden媽經常和愛犬一起，便會認定她在Jayden心中是排第一位的主人，Jayden媽說自己只是第三位。「首位一定是兒子，第二位是丈夫，Jayden一見到他們便會飛撲過去，見到我只會行過來，但我沒有妒忌啦！」

Jayden媽笑著講解時又真的沒有不滿語氣顯露，反而滿是愛惜地用手掃著Jayden的頭，如母親呵著孩子般的溫柔呢！

記者：郭秀芳