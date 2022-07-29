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【呈請清盤】卓悅控股附屬公司再遭呈請清盤　高院排期10月初聆訊

社會 13:25 2022/07/29

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卓悅控股附屬公司再遭呈請清盤，高院排期10月初聆訊。（資料圖片）

卓悅控股（00653）旗下合豐隆有限公司（前稱卓悅化粧品批發中心有限公司），繼日前遭兩間債權人公司入稟呈請清盤後，再遭另1債權人公司於昨(28日)日入稟呈請清盤，高院排期於10月5日進行清盤聆訊。

呈請人為Smart View Enterprise Limited， 被呈請清盤的公司為合豐隆有限公司（前稱卓悅化粧品批發中心有限公司）。根據司法機構網頁顯示，清盤聆訊排期於10月5日進行。

被呈請公司合豐隆有限公司（前稱卓悅化粧品批發中心有限公司），於本周一（25日）被日景投資有限公司及彬裕投資有限公司入稟呈請清盤。根據卓悅控股（00653）公布，已知悉有關呈請清盤，集團正尋求有關呈請的法律意見，呈請並未對其業務及正常運營產生任何重大影響。

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記者：林育慧

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