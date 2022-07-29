【明星育兒】譚俊彥曾被兒子一句話感動落淚　愛妻視帝：一家人食飯最幸福

▲ 譚俊彥是暖男爸爸。

兩孩之父譚俊彥近日任月餅品牌新一任代言人，形象討喜。他說自己很重視過節，尤其是一些代表着闔家團圓的大節如中秋或農曆新年。還興奮地說如無意外，今年應可和家人在港共度中秋，有時間的話，更會下廚撚幾味，三代同堂享天倫。

視帝譚俊彥（Shaun）直言從小在父母狄龍及陶敏明的影響下，家庭觀念重，親情對他來說非常可貴。在剛過去的父親節，他因要到馬來西亞工作，除提早慶祝父親節外，亦有親自下廚孝敬爸爸。

「我覺得幾忙都要和家人保持聯繫，而節日正是一個很好的維繫方法之一，把家人聚集一起，開開心心吃餐飯就已經很幸福。湊巧月餅品牌拍攝的廣告意念，也大致如此，我自己也很喜歡。」

▲ 譚俊彥近日成為月餅代言人。（攝影：湯致遠）

【中秋節】難忘童年跟公公婆婆過節 譚俊彥離港不忘跟子女facetime

樂做家庭煮夫

至於Shaun會下廚其實不是甚麼秘密，他亦樂於做「家庭煮夫」。他說：「因為小時候是公公婆婆照顧我，而婆婆廚藝了得，我跟着她很有口福，也因此喜歡了烹飪。那時一些基本的炒飯炒菜難不倒我啦！」

一說到摯愛的婆婆，Shaun便滔滔不絕，他憶述以前婆婆掌勺時，大時大節常常會弄得一桌美味的上海家常菜，而他最愛的是鹹肉豆腐湯。「許多時婆婆也會加入蛋角，令菜式有更多餸菜可吃。」

每逢佳節倍思親，雖然如今公公婆婆已不在，但他仍惦記和他們一起過節時的開心日子。所以Shaun覺得自己有傳承婆婆的下廚使命，盡量會在留家的日子，煮飯和家人吃，就算不是甚麼大節日亦如是。」

說到最能經常嘗到Shaun廚藝的人，當然非他太太任祉妍莫屬。原來她最愛吃Shaun為她弄的午餐肉炒一丁。「別以為炒丁麵容易，想好食不油膩都不易㗎。我會研究餐肉切成甚麼形狀，才與麵條最夾味。經我試驗後，得出的結果是把餐肉切成長形條狀，就是和丁麵最啱 key。」他笑道。

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難得父親口味歡心

他自言太太和仔女都滿意他的廚藝和心思，但當中最難搞的卻是父親狄龍。「他的口味單一化，只愛吃港式燒味。就算我煮出九大簋，他一樣依然故我地買燒肉叉燒回家吃，所以那時經常為這些事而嗌交。」

但當Shaun每次平心靜氣下來，便會體諒父親。「只要是一家人在一起吃飯，開心地吃便好，他愛吃甚麼便隨他吧，讓他率性而為做自己。」他說。

其實Shaun心底裏是知道父親愛錫他，令他最感受至深的一次，是曾有電視台訪問狄龍為甚麼不再拍江湖片，他答是因兒子的緣故，不想他被同儕誤會自己父親是江湖中人而遭到欺侮。

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擁抱是親子之道

過往坊間亦有不少報道他們兩父子相處之事，明顯狄龍是嚴父一名，規矩多家教嚴。

小時候的Shaun，當然也有不悅或抗拒：「不得不承認父親是位負責任的好爸爸，只是很傳統。他不會和我有任何身體接觸，不會攬也不會錫，因為這些都會使他覺得不自在。他會把自己認為對的事要我記住，兼且不斷重複，特別是在待人處事的道理。經過多年被潛移默化後，再回想起來，也確實用得着。」

特別是過往背負着父親的光環下，壓力在所難免。只是他坦言奪得視帝後，父親對他的認同也增加了不少。

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如今輪到自己作人父，又開始了解父親多些，會把父親教他的一套用在子女身上，但他會「嚴」在子女的禮儀上，希望他們成為懂禮貌的人，亦不要跟人作比較。

「做『嚴』父都可以攬着孩子說『我好掛住你』，我相信和子女多些攬攬抱抱是很好的親子方式。」他微笑說。

最後，他還透露早前返內地工作數月，隨身帶着仔女畫的畫和小紙條，每當他感到疲累時，拿出來看一看便即時感滿足。

他離港期間開着視像看仔女，曾被兒子一句話感動流淚：「離港約兩個月時，他跟我說：『Daddy，雖然你走咗，但我每一日都無唔記得你！』至於女兒已7歲，早前試穿媽媽的高踭鞋，令他感觸女兒逐漸長大，想花多些時間了解她現時的想法，放工就會回家吃飯，有時忍不住攬攬她，因再大一點就不能攬了。」

化粧：Soie Ip

髮型：Franco Chung@Leonardo 3 HairCorner

場地：Lawry's The Prime Rib

服飾：Theory

撰文：郭秀芳