【襲擊提堂】涉襲擊《東張西望》女主持利穎怡　7旬婦被控兩罪准保釋候訊

▲ 被告陳碧珍。（陳曉欣攝）

《東張西望》主持利穎怡於貝澳追訪疑為美孚新邨前「老鼠屋」女屋主時，涉被對方襲擊，涉案七旬婦被控2項普通襲擊罪，今於（29日）西九龍裁判法院提堂。被告暫毋須答辯，裁判官余俊翔應辯方申請押後至9月14日再訊，待辯方提供法律意見及索取文件，被告准以500元保釋外出，其間不得騷擾控方證人。

被告陳碧珍（71歲），無報稱職業，被控2項普通襲擊罪，指她於2022年4月28日，分別在大嶼山嶼南道茂記餐廳對面和嶼南道近巴士站涼亭燈柱，襲擊女子利穎怡。

控方不反對被告保釋，但申請將保釋金由200元調高至500元，及居住於報稱地址、不得接觸控方證人，辯方不反對。

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記者：陳曉欣